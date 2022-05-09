大家庭再相聚同庆母亲节

时隔三年，70岁的苏银英（左三）昨天终于可以再次一家人共聚，庆祝母亲节，三名外孙李嘉恩（红色上衣），以及锺嘉旂和锺屹展（右三）为她献上一束鲜花，纪念这喜庆的一天。

昨天是社交人数不再设限后的首个母亲节。跨国公司高级经理林碧微（53岁，右一）在武吉知马路淡马锡俱乐部的龙凤大饭店订了两桌，让三代16人一起聚餐。

这家人昨天为五位妈妈庆祝母亲节。除了林碧微和母亲苏银英，另三人是林碧微的两个妹妹林碧慧（43岁，右二）和林碧卿（52岁，左一），以及林碧卿的家婆黄清桂（74岁，左二）。

此外，他们也为另四名本月生日的家人庆生。其中一人是林碧微的女儿，即将在明天满21岁的李嘉恩。

李嘉恩受访时说，他们一家人感情非常融洽，冠病疫情前，几乎每个月都会聚餐一次，但过去两年多来，大家遵守防疫措施，每逢节日或庆生都只通过视讯，在线上共聚。“我最喜欢与家人聚在一起共享天伦之乐，所以当政府宣布社交聚会人数不再设限，我就马上叫我妈妈预订餐馆座位。”

我国自4月26日起，社交聚会、堂食和家庭访客人数不再设限。过去两天，各大餐馆接到很多电话预订10人以上的大桌。龙凤大饭店经理夏轶受访时说，餐馆前天和昨天的午餐和晚餐时段预订都爆满，约半数的预订都超过两桌。（谢智扬摄）