“吃喝购物在邻里”感受金文泰新旧魅力

为顾客心爱之物量身打造相框，将他们的回忆裱起来化作永恒，无论是小时候穿过的婴儿鞋，或是拥有百年历史的老书，60多年来坚持以手工制作相框的金文泰邻里装裱店，如今已传入第三代人手中。

陈美真（61岁）的父亲陈锐泉（95岁）上世纪70年代初在马来西亚开相馆，搬迁至新加坡后在后港一代从事相框批发生意，并于1981年在金文泰开门店。

装裱店对第三代接班人陈义耀（36岁）而言，承载着许多儿时回忆。从小看爷爷、母亲和姑姑经营家族生意的他，在品质管制行业打拼五年后，决定接手家业，把传统装裱工艺传承下去。

在金文泰做生意40多年，他们祖孙三代见证了金文泰的变迁。陈美真说，刚搬到金文泰时，店门口有三个小山丘，如今则是繁忙的金文泰地铁站。

“吃喝购物在邻里”第二系列的首场导览活动昨天在金文泰举行，100名团员昨早在导游的带领下，探索这个融合了传统与现代元素的市镇。

这一系列活动由新报业媒体华文媒体集团、新加坡全国商联总会以及新加坡邻里企业中心联办，开发多10条邻里旅游路线，吸引公众到邻里游览消费，进一步探索本地组屋邻里的风土人情和美食。

邻里企业中心主席郭庭水说，昨天的导览活动反应热烈，80个名额在开放报名的几小时内就满额，主办方于是决定增加多20个名额。

团员昨天到集合不少美食的第448座小贩中心，使用由邻里企业中心和金文泰中心巴刹小贩联合会提供的10元餐券品尝美食。

这里的人气美食包括拥有40多年历史的“雪山炸香蕉”。 摊主许崇裕（62岁）是第二代小贩，父母曾在美世界的街边摊售卖油炸香蕉和萝卜糕。如今，许崇裕的大儿子跟随他经营这个档口，二儿媳妇和大儿媳妇分别在相邻的摊位售卖果汁和水粿。

他说：“这个活动把住在其它地区的人带到金文泰来，享受我们的美食和商店，也对重振我们的生意有所帮助。”

下月到珍珠坊和百胜楼

公众下个月5日可期待第二站珍珠坊和百胜楼的活动。活动本月中开放报名，详情日后公布。

第一系列“吃喝购物在邻里”从2020年11月至去年12月，举办五场导览活动，带领公众探索宏茂桥、大巴窑、勿洛中心和武吉甘柏等邻里，反应热烈。

昨天是姜美华（59岁）与丈夫第四次参加导览活动。“我们很喜欢这个导览团，特别是介绍了好吃又实惠的美食。在《联合早报》看到将举办第二系列的消息时，我们非常兴奋，报名一开放就马上让儿子替我们报名。”

两夫妇16年前陪同儿子来到新加坡，目前居住在直落布兰雅，平常到金文泰只是到朋友家中探访，并没有逛邻里中心。

在昨天的活动中，姜美华尤其对装裱店感兴趣。“当我看到装裱店能把婴儿鞋框起来的时候，我立刻想起我的外婆在我儿子出世时亲手为他缝制的一双‘虎头鞋’。我现在迫不及待想回中国把那双鞋子带回来，裱起来留作纪念。”