福善首次线上线下筹款 200人共庆卫塞节

两年多以来首次举办大型筹款活动的慈善机构福善，昨天配合卫塞节，首次以线上线下的混合模式举办活动，并邀请卫生部长王乙康大展歌喉。在活动现场的150名年长者，随着王乙康诠释粤语歌曲《朋友》起舞，场面温馨。

名为“各家齐聚，万众同心”的筹款活动，今年迈入第二年，昨天的活动共吸引约200名观众。

活动旨在聚集来自不同种族与宗教的社区伙伴、捐献者和义工，一同庆祝卫塞节和母亲节。节目包括由义工和社区合作伙伴上演的幽默咖啡店短剧和演绎《咖啡乌》《玛卡雷娜》等一系列经典歌曲。主办单位也为到场的年长者准备丰富的椰浆饭和乌打餐。

福善（Blossom Seeds）执行长翁秀卿受访时说，组织上一次举办大型活动是在2019年12月。因疫情关系，福善过去两年都把多项筹款、佳节和跨代等活动转至线上。

疫情期间，福善也开办了数码诊所，为行动不便的年长者进行家访，教他们如何使用科技。组织也协助弱势年长者获取二手手机和支付手机配套。

翁秀卿说：“线上活动不受场地的人数限制，可以有更多人参与，但人与人之间面对面互动所流露的人情味，仍不可或缺。”

福善昨天特别邀请也是三巴旺集选区议员的王乙康到场揭晓“万众同心树”（Unity Tree），这是福善按照青龙木打造的纸板树，代表整个社区犹如青龙木，扶持弱势群体。王乙康也派发红包给在场的年长者。

此外，福善招募善心人士赞助每袋50元的卫塞节福袋，目标是准备2000袋。福袋里头包括饮料和食品，计划在6月由三巴旺集选区议员和福善义工分发给有需要的居民。

福善计划在7月底前筹募30万元，主要用来资助自去年增设的活跃乐龄站。福善活跃乐龄站目前已惠及约400名年长者。

义工许亚义（73岁，退休者）约三年前加入福善，过去两年也参与由组织主办的多项线上运动和佳节活动。

她昨天和80岁的丈夫到场参加筹款活动《咖啡乌》的演出，她说：“最开心的就是能看到熟悉的老朋友，大家有说有笑。”