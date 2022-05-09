努力学习让旁人改观

来自 / 联合早报

文 /
黎抒旋

发布 / 2022年5月9日 5:00 AM

今年从新加坡理工会计课程毕业的翁文杰服兵役后将到新加坡管理大学深造。（受访者提供）
今年从新加坡理工会计课程毕业的翁文杰服兵役后将到新加坡管理大学深造。（受访者提供）

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翁文杰中学时期不重视课业，考入工教院后，身边一些亲戚朋友认为他已变成“不良少年”，开始疏远他。这反而成为他努力学习的动力，最终考入新加坡理工院的会计课程。

翁文杰本胸无大志、无心学习，课业表现不尽如人意。这让他受尽旁人的冷眼嘲笑，甚至被好友嫌弃。他因此改变态度，开始努力学习，改变大家对他的观感。

“别人觉得我做不到的事情，我偏要证明我做得到，并且会做到最好。”

翁文杰（22岁）忆述，他在中学时期对课业毫不重视。“那时我跟朋友们都不喜欢读书，学习态度十分不认真，成绩自然不好。”

他考取的N水准成绩只能让他修读工艺教育学院的课程。当时他对未来想法模糊，听从父母意见，选择了外界认为就业前景较好的会计课程。

他坦言，身边有些亲戚朋友对工教院有刻板印象，断定他也是一名“不良少年”，对他的前途更是悲观。

中学好友的态度更是让他承受了沉重的打击。翁文杰说：“他产生了同样的偏见，疏远了我，之后选择跟我不再往来。他觉得我对他是不良影响，说不想变得像我一样。”

这让他立志在各方面变得更优秀，让旁人另眼相看。有了学习的动力，翁文杰不仅争取到很好的学业成绩，在学习的过程中更是领略到会计的魅力，并喜欢上这门学科。

他考上新加坡理工学院的会计课程，后来还到会计师事务所普华永道当实习审计员，并透过实习确立了未来的事业发展方向。

“审计师就像侦探，要审查方方面面，确保客户呈上的资料并没有任何错漏的地方。”

翁文杰今年从理工学院毕业，并将在服兵役后进入新加坡管理大学会计系继续深造。

“我之前的努力只是为了让别人改观，但我现在找到了热爱的学科，会继续努力以实现自己的理想。”

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