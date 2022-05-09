翁文杰中学时期不重视课业，考入工教院后，身边一些亲戚朋友认为他已变成“不良少年”，开始疏远他。这反而成为他努力学习的动力，最终考入新加坡理工院的会计课程。

翁文杰本胸无大志、无心学习，课业表现不尽如人意。这让他受尽旁人的冷眼嘲笑，甚至被好友嫌弃。他因此改变态度，开始努力学习，改变大家对他的观感。

“别人觉得我做不到的事情，我偏要证明我做得到，并且会做到最好。”

翁文杰（22岁）忆述，他在中学时期对课业毫不重视。“那时我跟朋友们都不喜欢读书，学习态度十分不认真，成绩自然不好。”

他考取的N水准成绩只能让他修读工艺教育学院的课程。当时他对未来想法模糊，听从父母意见，选择了外界认为就业前景较好的会计课程。

他坦言，身边有些亲戚朋友对工教院有刻板印象，断定他也是一名“不良少年”，对他的前途更是悲观。

中学好友的态度更是让他承受了沉重的打击。翁文杰说：“他产生了同样的偏见，疏远了我，之后选择跟我不再往来。他觉得我对他是不良影响，说不想变得像我一样。”

这让他立志在各方面变得更优秀，让旁人另眼相看。有了学习的动力，翁文杰不仅争取到很好的学业成绩，在学习的过程中更是领略到会计的魅力，并喜欢上这门学科。

他考上新加坡理工学院的会计课程，后来还到会计师事务所普华永道当实习审计员，并透过实习确立了未来的事业发展方向。

“审计师就像侦探，要审查方方面面，确保客户呈上的资料并没有任何错漏的地方。”

翁文杰今年从理工学院毕业，并将在服兵役后进入新加坡管理大学会计系继续深造。

“我之前的努力只是为了让别人改观，但我现在找到了热爱的学科，会继续努力以实现自己的理想。”