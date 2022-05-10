吸取经验与教训为下个大流行病做准备 政府就疫情首阶段应对措施展开检讨

黄循财指出，我国的抗疫历程可分为两大阶段。第一阶段是冠病疫情暴发初期至去年8月，这段时间的抗疫重点是控制病毒传播。随着我国大部分人口接种冠病疫苗，第二阶段的抗疫策略转向学习与病毒共存。“如今疫情仍未结束，但形势已好转，因此政府已开始就第一阶段的抗疫经验展开事后检讨。”

政府已开始就新加坡自冠病疫情暴发初期至去年8月的第一阶段应对措施展开事后检讨，并会在完成检讨后公布结果。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（5月9日）在国会回答询问时指出，这项广泛的检讨工作是为彻底分析我国的抗疫经验、检讨可从中吸取的教训，包括如何加强国家的韧力和改善供应链，以更好地为下个大流行病做好准备。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星昨天在国会询问政府会以什么形式就冠病疫情展开事后检讨（after-action review）。黄循财代表李显龙总理做出答复。

前公务员首长何学渊已应邀监督这次的检讨过程，他可获取有关政府抗疫工作的所有信息。毕丹星询问参与检讨工作的人数，黄循财说，这会是整体政府参与。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤去年7月在国会答复毕丹星的询问时首次披露，政府将在冠病疫情稳定后展开事后检讨，从中学习并寻求改进。

黄循财指出，我国的抗疫历程可分为两大阶段。第一阶段是冠病疫情暴发初期至去年8月，这段时间的抗疫重点是控制病毒传播。随着我国大部分人口接种冠病疫苗，第二阶段的抗疫策略转向学习与病毒共存。

“如今疫情仍未结束，但形势已好转，因此政府已开始就第一阶段的抗疫经验展开事后检讨。”

王乙康：政府在疫情结束后 进一步检讨DORSCON框架

政府在2003年沙斯疫情结束后，曾采取相同的检讨方式，随后设立了疾病暴发应对系统（Disease Outbreak Response System Condition，简称DORSCON）以及国家传染病中心。

同样联合领导抗疫工作小组的卫生部长王乙康指出，待冠病疫情结束后，政府也会根据抗疫经验，进一步评估和检讨DORSCON框架以及防疫措施。

DORSCON框架通过绿、黄、橙、红四个颜色指标来反映疫情严重程度；绿色意味着情况最轻微，红色最严重。上月26日，我国把DORSCON警戒级别从橙色下调至黄色，并大幅度放宽防疫措施。

王乙康解释，当初设立DORSCON框架，是为了帮助政府部门与机构协调和执行政府应对传染病疫情的防疫措施。在吸取早前H1N1流感，以及中东呼吸综合征（MERS）和伊波拉（Ebola）病毒的抗疫经验后，政府对DORSCON框架进行检讨并逐步改善。

“总的来说，DORSCON框架在冠病疫情期间，发挥了很好的作用。”

他说，在冠病疫情暴发初期，抗疫跨部门工作小组决定公开宣布DORSCON警戒级别，以提醒公众保持警惕和履行社会责任，但这却造成不少公众涌到超市抢购物品。

“这是须要检讨的重点之一，因为DORSCON框架是为了加强防范能力，不是引发公众焦虑。”

王乙康指出，过去两年多来，政府和社会在应对疫情方面学到了很多，也制定了一套全面的应对系统，涵盖卫生医疗方案、边境管控以及经济和社交活动的安全管理措施。

他认为，从公共沟通的角度来看，公众不再那么关注DORSCON警戒级别，但都了解公共卫生措施的细节，并负责任地加以配合，包括接种疫苗、戴口罩和遵守防疫措施。因此，DORSCON框架在新加坡仍然适用，但它必须是作为应急准备和公共沟通这个更大框架的一部分。

国会已经休会。