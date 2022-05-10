23年前曾心脏骤停的傅清福，在复诊期间参加了陈笃生医院邀请心脏病患参与的活动，也因此提议创立心脏病患支持小组。如今，小组已迈入20周年，有30多名年龄介于50岁至80岁的成员。

开车时尽量在左边车道行驶、油炸食品尽量少吃，这些是傅清福（74岁）经历过心脏骤停，从鬼门关捡回性命后严格遵守的生活习惯。

23年前的平安夜，傅清福和一群朋友聚餐后，身体不适开车到陈笃生医院，随后在护士面前骤然倒下。他忆述：“当时醒过来，我才得知自己能存活是相当罕见的情况。”

复诊期间，院方曾组织活动邀请心脏病患一起参加，这对傅清福来说非常有意义，因为病患能相互分享经验和平时应注意的事项。

为了加强这样的联系，傅清福主动向院方提议创立心脏病患支持小组。迈入20周年的小组有30多名成员，年龄介于五旬至八旬。好些成员每逢星期天早上，都会聚集在后港体育场或榜鹅公园运动。

傅清福说，大家通常会一起快走，过后结伴喝早茶。“我们平时都很注意饮食，就算想吃roti prata（印度煎饼），也是大家一起享用，不会过量。”

数年前，一名小组成员入院，傅清福和其他成员到病房探望他。当时，对方的儿子说，家人一直不清楚沉默寡言的父亲为何每个星期天回到家，心情都会非常开朗，直到首次听成员们讲述他们如老朋友般相处的时光。

这名成员不久后逝世，傅清福征得对方家属的同意，和其他人一起带着熟悉的早餐，到灵堂还原这名父亲每周都会经历的场景。“他很感激我们对他父亲的照顾，这也让我们意识到心脏病患支持小组这个平台对成员和家属的意义。”

傅清福目前活跃于关爱乐龄办事处的宣导活动，平时在家也悉心照顾患有失智症的73岁妻子。面对病情复发的可能，他说：“只要问心无愧、保持乐观心态，还有按时服药就好，克服恐惧的办法就是不要想太多。”