防疫措施放宽后 市区午餐人潮不比邻里强劲

防疫措施放宽后，市区午餐人潮虽然略增，但回流缓慢，邻里餐饮生意表现较强劲。

随着政府上月底放宽防疫措施，允许所有员工都能回返办公室上班，市区午餐人流已逐渐增加。不过，受访市区餐饮业者与小贩却观察到，市区生意与疫情前仍有大段距离。相比之下，邻里餐饮的生意依旧表现得较好。

遍布全岛的现代日式料理店Tamago-EN发言人告诉《新明日报》记者，自防疫措施放宽以来，其市区门店的生意已在回弹之中，而随着更多人回返市区上班，邻里门店的午餐生意确有稍减了一些，但整体而言，邻里门店的人潮目前依旧较多，尤其是周末。

“多数国人或许还是更倾向待在他们的舒适区，因此若不是非不得已，或许还是会选择避免走太远，不到市区去。”

位于金融区马吉街熟食中心的中国街咖喱饭摊主卢玉国也观察到，近来几周熟食中心的午餐人流增加，但最多也只是恢复至疫情前的70%，他认为要回到疫情前的情况，近乎不可能。

“这两年很多人都已经习惯在家办公了，因此就算政府允许他们回来上班，他们可能也不乐意。老板看到他们居家办公的工作效率其实没有影响，也很难要求员工都回来上班。”

生意依旧不易做，卢玉国在面对食材价等上涨的压力，为留住食客依旧坚持不起价。

“我之前已经承诺过这半年会保持价格不变了，但是食材、水电费、员工薪金等都在涨，我们的压力其实也越来越大。”

在邻里及市区皆有分店的泰式船面店正宗船面合伙人则说，整体观察到越来越多国人开始出外用餐，因此目前仍不见邻里门店生意有任何大变动。

“毕竟开放还不到一个月，可能还需要再观察一阵。”

完整报道，请翻阅2022年5月10日的《新明日报》。