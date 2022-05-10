咖啡店冤家偶遇 两家人混战惹牢灾

冤家路窄！阿叔咖啡店上厕所，怎知刚好和妻子有过节的妇女碰肩而过，结果惹出事端，两方随后大打出手，掀桌砸椅丢酒瓶，当众上演混战。

这起打架案发生于前年8月9日晚上10时33分，地点是后港8道第631座组屋楼下的咖啡店。

被告蔡家财（64岁）事发当天和弟弟、女儿，以及女儿男友在咖啡店喝酒，期间上厕所时不小心和陈红姬（59岁）碰了肩。

蔡家财本身并不认识陈红姬，但对方曾经与他的妻子和弟弟有过争执。

陈红姬接着返回自己的桌子和哥哥陈梅顺（67岁）以及弟弟陈顺英（57岁）一起用餐。

两家人原本相安无事，但后来不知何故，蔡家财突然走向陈红姬三人的桌子，并和陈梅顺拉扯了起来。

女儿男友企图拉回他，其他人也同样上前劝架，但蔡家财突然随手抓住一个酒杯走向陈梅顺，陈红姬和陈顺英姐弟俩各从身边拿起一把椅子，陈梅顺也拿起了酒杯，双方的殴斗一触即发。

很快，蔡家财与陈梅顺就用酒杯互相砸头，一旁的两姐弟则用椅子和酒瓶丢向蔡家财，后者以一对三但仍不甘示弱，在双方“停战”之前，他又拿起丢向他的一把椅子，大力砸向陈梅顺。

有公众将过程拍下放上网，视频随后疯传。

他们遭到逮捕后控上法庭，蔡家财昨天（5月9日）承认一项蓄意伤人的罪名，判入狱12天。陈梅顺因这起事件，日前已承认蓄意伤人，也入狱12天；除此之外，他因触犯冠病19（临时措施）法令，判罚款1000元。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年5月10日的《新明日报》。