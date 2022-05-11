司机减少 乘客回流 德士私召车供不应求车资涨达20％

商人简应隆过去平均每月花费约1200元乘搭私召车，但上个月却暴增至1900元左右；至于等候时间，也从之前的五分钟，增至现在的十分钟左右。私召车司机谢明辉则认为，车资上涨在所难免，毕竟现在各种物价都在涨，尤其是最近油价飙涨。

随着本地防疫措施大幅度松绑，私召车和德士的乘客量已恢复到冠病疫情前的约81%，收费价格也随着上扬。受访乘客都说，车资平均涨了10%至20%。

郑美朱（76岁，退休人士）平均一周乘搭德士三次。她说，以往从碧山住家搭车去中峇鲁探访亲戚，车资大约是12元左右，但最近却发现已涨至15元，“确实变贵了”。

简应隆（36岁，商人）每天都乘搭私召车上下班，他也说，过去平均每月的车资花费约1200元，但在上个月却暴增至1900元左右；等候时间也长了，之前等车不用五分钟，现在差不多要十分钟左右。

对于乘客的抱怨，私召车司机谢明辉（52岁）觉得很无奈，但他说，观察到过去两年来有不少同行离职，“或许是司机的数量减少，导致市场供不应求，间接提高价格。”

谢明辉认为车资上涨在所难免，毕竟现在各种物价都在涨，尤其是最近飙涨的油价。他并透露，如今不少同行都只接载车程较长的乘客，因为可以赚取较多的司机费，不过他也说“还是要看情况，很多司机只愿意去市区，因为那里的客源多”。

私召车业者Grab的发言人昨天答复《联合早报》的询问时说，在过去两年里，确实有些司机在平台上变得不活跃，原因是民众对私召车的需求不高。

陆路交通管理局的数据显示，去年本地有超过6万7900名私召车司机，与2019年的7万7141人相比，减少了约14%。同一时期，德士司机人数也下跌，从2019年的1万8542人，下降至2021年的1万4887人。

Grab发言人说，随着我国上个月大幅度放宽防疫安全管理措施，再加上边境开放和最近的节日假期，有越来越多人通过应用召唤私召车。“为了满足日益增长的需求，我们采取了一系列举措，包括各种奖励计划。”

另一私召车平台Gojek的发言人也表达相同立场，并强调会采取措施因应召车订单的增长。“本地防疫措施最近进一步松绑，对于每个人来说都是正面的进展。”

根据陆路交通管理局的最新数据，从去年10月到今年3月，持有私召车司机和德士司机职业执照的人数上升。例如截至3月，有9万4513人持有有效的德士司机职业执照，略高于1月的9万4111人。同样的，持有私召车司机职业执照的人数，也从1月的4万7913人增至4万8300人。

另一方面，陆交局发言人受询时说，政府放宽工作场所和安全管理措施后，公交乘客量有所回升，但仍低于2020年1月疫情前的水平。上个月最后一周，早上尖峰时段的公交乘客量已恢复至疫情前的76%，而全天平均乘客量，约为疫情前的78%。

陆交局发言人也说，平日早上尖峰时段，在中央商业区地铁站出闸的乘客，相当于疫情前的约51％。同时，私召车和德士乘客量已恢复到疫情前的约81%。

我国自4月26日起，大幅度放宽防疫安全管理措施，社交聚会、堂食和家庭访客人数不再设限。民众参与可免戴口罩的活动，包括大组运动，也不再限于10人。同时，所有员工也能回返工作场所办公。

陆交局发言人指出，即使乘客量在过去两年因安全管理措施调整而出现波动，尖峰时段的地铁服务间隔时间，基本上保持不变。

“陆交局与公交运营商密切合作，让承载力与乘客量的变动保持一致。我们会继续密切监察乘客量，以确保公交服务的客容量保持充足。”