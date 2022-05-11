数码 航空连接 人员往来 新韩将深化三领域合作考虑增往返航班

哈莉玛总统昨晚接受新加坡媒体访问时举首个衔接亚洲两大航空枢纽的新韩VTL为例说，唯有到达某种程度的互信时，新韩才能成为先行者。

我国总统哈莉玛和韩国新任总统尹锡悦承诺加强两国友好关系，并着重在数码、航空连接和人员往来这三大领域深化合作，包括探讨增加往返新加坡和韩国之间的航班。

对韩国进行三天访问的哈莉玛，昨早（5月10日）受邀出席韩国新任总统尹锡悦的就职典礼，之后与他会晤。

我国外交部发文告说，两位总统有信心，新加坡和韩国能在未来进一步加强友好关系。他们确认了几个可以深化双边合作的领域，尤其是在数码、航空连接和人员交流这三方面。尹锡悦也同意探讨增加往返两国的航班。

新加坡和韩国去年11月开通疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），是首个衔接亚洲两大航空枢纽的VTL。

尹锡悦：新加坡是韩国亚细安首要合作伙伴

哈莉玛昨晚接受新加坡媒体访问时举新韩VTL为例说：“这充分体现了韩国和新加坡之间的互信关系。因为唯有到达某种程度的互信时，我们才能成为先行者。”

她认为，开启连接不仅可以促进贸易投资，也能增加两国人员交流。冠病疫情暴发后，即使设立了VTL，新韩之间的班机趟次仍旧比过去少得多。既然两国民众都非常向往到彼此国家旅游，她因此请尹锡悦总统考虑增加往来航班。

尹锡悦在会见哈莉玛总统时说，在外来投资和基础建设方面，新加坡是韩国在亚细安的首要合作伙伴。新加坡有许多值得韩国借鉴的地方，例如政府改革、教育创新和城市发展，他认为两国在很多领域都有合作潜能。

新韩去年底完成了韩国—新加坡数码伙伴关系协定（Korea-Singapore Digital Partnership Agreement）的谈判工作，两位领导人都期待尽快签署协定。

至于区域经济合作，外交部在文告中提到，哈莉玛和尹锡悦都强调，应当通过像《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）这样的多边机制来促进区域经济一体化。

韩国表示有意加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《数码经济伙伴关系协定》，两位领导人就这方面进行讨论。

尹锡悦承诺扩大与亚细安的合作，他和哈莉玛也谈到缅甸问题，尤其是当地的人道主义危机，以及有必要加速落实亚细安和缅甸军政府达成的五点共识。哈莉玛则重申，新加坡会同韩国和国际社会并肩，维持朝鲜半岛的和平与稳定。

哈莉玛和夫婿穆罕默德昨晚也参加了尹锡悦设的晚宴，她今天回返新加坡。