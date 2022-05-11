瑞福带领46名青少年及20名导师一起创作大型艺术装置“书写之航”，让年轻一代表达他们对未来的梦想和憧憬。

艺术出了殿堂，走入社区，也能焕发不一样色彩。本地艺术家瑞福（Ryf Zaini）引导青少年通过创作表达心声，携手为直落布兰雅民众俱乐部添置一幅反映社区特色的多媒体艺术装置。

瑞福（42岁）从淡马锡理工学院工程系毕业后，报读拉萨尔艺术学院，攻读互动艺术。

过去几年，瑞福多次与人民协会合作，让居民通过集体创作联系感情。去年，他与直落布兰雅民众俱乐部“引导计划”（Mentoring Club）的46名年龄介于11岁至17岁的青少年，以及20名导师一起创作大型艺术装置。

这幅名为“书写之航”（Written Voyage）的作品，由约50个“瓶中船”拼凑而成。由于安装了动作感应器，凡是有人经过作品，它会播放青少年录制好的留言，表达他们对未来的梦想和憧憬。

由纸船和塑料瓶制成的“瓶中船”也贴上QR码，用手机扫描就能看到写在纸船上的留言。

瑞福说；“有传说称，苏门答腊王子桑尼拉乌他玛早年登陆新加坡，就是在直落布兰雅靠岸。我们希望凸显航行的主题，反映这区的历史传说。另外，早年人们会在瓶子里塞字条，我们就想到了‘瓶中船’的概念，让青少年在纸船上书写心声。”

碍于冠病疫情，瑞福去年底为青少年举办学习坊，是以线上线下混合模式进行。他观察到，青少年在家中有更多时间修饰作品，不少人下足心思，甚至为作品添加钥匙扣等私人小物件，让每幅作品变得个性化。

“这些年来与人协合作把艺术带入社区，我时不时有意外惊喜。不少居民包括安娣安哥，平时没有时间或机会探索艺术，一旦给他们机会探索，也能创作出不错的作品。”

这幅艺术装置从构思到完成花了约八个月，目前在直落布兰雅民众俱乐部展示至7月。