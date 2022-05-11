物价涨人手缺 红山知名炒虾面将结业

本地知名的“洋洲福建苏东虾面”，走过36年风雨路，如今因物价高涨和人手问题，72岁的老摊主决定经营到7月底就退休。

这家炒虾面原本在庙弯（Beo Crescent）第40座组屋的联成茶室（旧乌桥头巴刹旁），六年前搬到现址红山1巷第127座的咖啡店。

《新明日报》记者昨日（5月10日）走访，发现摊位目前只有摊主林佛赐（72岁）在经营，他一面掌厨一面接受顾客点单，炒好后要装好食物又要收钱，忙得不可开交。

他边炒面边接受访问时透露，自己16岁时向小坡一名炒福建面师傅拜师。

“我的师傅当时是个很有名的流动小贩，摊位连招牌都没有，但家喻户晓。我很喜欢吃炒虾面，便想学会这门手艺，拜师时当了两年多的助手，什么都要做，月薪仅20元。”

他后来开了摊位，与太太黄宝凤（70岁）一起打拼。

“我们刚开始时很辛苦，没顾客又不赚钱，做了半年才慢慢建立起口碑。我起初用炭火炒面，之后应政府规定换成煤气炉。炭火炒的面比较香，也比较考验炒功，必须拿捏好温度。”

他指炒虾面售价多年来没有改变，维持在4元至6元，用料也照旧，但最近油价涨了100%，煤气涨25%，食材也涨20%，就算起价5角也于事无补。

“我的顾客都跟了我二三十年，当中很多没工作的老人，我起价他们要怎么吃？”

另外，他太太一个月前再次动手术，膝盖出问题不能久站，少了帮手，他一个人也忙不过来，只好于前天在摊位贴出结业通知，指将营业至7月30日。

完整报道，请翻阅2022年5月11日的《新明日报》。