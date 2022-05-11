车商偷名牌吸尘机 被揭无照开假宝马

无照开“假宝马”到乌节路百货公司偷走两台名牌吸尘机，车商被判入狱和罚款。

被告黄文金（译音，44岁）面对八项罪名，包括偷窃、失信、无照开车、无保险开车，以及其他违反公路交通法令的罪名。

他昨天（5月10日）承认其中五项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢30周，以及罚款2500元。

被告申请展期服刑，即日起吊销各级驾照，出狱后10年为期限。

根据案情，麒麟大厦（The Heeren）罗敏申百货公司的职员在2019年7月12日报案，指一名华族男子偷走了两台展示柜上的Dyson吸尘机，每台价值999元。

闭路电视画面显示，男子拿走了吸尘机后，乘搭电梯到地下停车场，然后开着他的宝马离去。

不到一周后，被告18日回到百货公司，被保安认出他就是偷吸尘机的男子，当即报案。

警员到场后，被告承认犯案，说他一时贪心，想把一台送给女朋友，然后另外一台拿来转卖。但是，他后来把一台留在了朋友的家中，另外一台已丢掉。警方从被告朋友家中起获了吸尘机，但是被告并未赔偿另外一台的损失。

偷天换日 宝马剩“真身"

被捕后揭案中案，车商借马赛地车牌，再用其他车的零件组装成“假宝马”。

警员将被告逮捕时，发现他的驾照被吊销，而车牌的注册是一辆马赛地。

被告承认，“假宝马”早已在事发两个月前注销，他是从朋友手中买过来后，留下车身，再用其他车子的零件组装而成，马赛地车牌也是从朋友那借来的。

这并非他第一次用车牌偷天换日，曾经有人在2015年10月26日向陆交局举报，说被告在公寓内有两辆车牌一模一样的宝马。

当局调查后，被告承认其中一辆是他偷偷从马来西亚购入，未在新加坡注册，为了瞒天过海要求卖家帮他装上假车牌。