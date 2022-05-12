今年底前可使用 122万户家庭可再领百元邻里购物券

新的购物券和去年一样，以数码形式发放，每户家庭限一人到指定网址使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让他们也能使用购物券。这是继去年12月13日推出首轮社理会邻里购物券后，政府在不到五个月时间内再次发放购物券。

即日起，122万户新加坡公民家庭可再度领取100元邻里购物券，并最迟在今年12月31日前，在超过1万6000个参与社区发展理事会邻里购物券计划的邻里商店和小贩摊位使用。

五个社理会与人民协会昨天（5月11日）推出第二轮社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）。新的购物券和去年一样，以数码形式发放，每户家庭限一人到指定网址（go.gov.sg/cdcv）使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让他们也能使用购物券。

黄循财：提前派购物券助公众应对生活费上涨压力

这是继去年12月13日推出首轮社理会邻里购物券后，政府在不到五个月时间内再次发放购物券，以协助公民家庭减轻日常开销负担。购物券有2元、5元及10元三种面值，公众付款时可用现金填补差额，若所使用的购物券数额比实际消费高，将不能退款。使用购物券时，只须选择消费数额并出示QR码，让参与这计划的商家或小贩利用RedeemSG手机应用扫描，即可完成交易。

财政部长黄循财昨午在淡滨尼西民众俱乐部为2022年社理会邻里购物券计划主持推介仪式时说，政府了解最近物价上涨让人民担忧，所以决定提前派发这一轮购物券，希望帮助大家应付生活费上涨压力。他说，每户新加坡公民家庭将分别在明年初和后年，再获得各200元的购物券，到时购物券可在大型连锁超市使用。

“我鼓励大家多多利用购物券，带动邻里的商气和活力，这个计划自推出以来，反应非常热烈，不少商家也从中获益。”

黄循财过后在面簿发贴文说，政府将继续留意全球局势，若局势恶化，必定会进一步帮助家庭和商家。他也说，截至昨晚9时，已有23万户家庭领取他们的邻里购物券。

黄循财今年2月在财政预算案声明中宣布推出5亿6000万元的“家庭援助配套”，今年每户100元的邻里购物券，是这个配套下的其中一个援助措施。

去年12月推出的首轮邻里购物券计划，迄今已有110万户家庭或93%领取各自的购物券，并已消费8500万元或占购物券总额的70%，两轮购物券有效日期皆为今年12月31日。不熟悉数码购物券操作的公众，可前往住家附近的民众俱乐部求助，包括重设Singpass密码或领取纸本购物券。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲受访时透露，在已领取购物券的家庭中，超过一半或56万户已用完100元购物券。8500万元的消费额中，46%用在餐饮、42%是一般商品和服务，剩余12%是在迷你超市购物。

另一方面，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在面簿贴文说，2020年他担任财长时推出社理会生活补助券计划，以帮助本地家庭度过疫情，同时支持邻里商家和小贩，从那时起这“二合一”的计划就广受好评，他希望新一轮发放的购物券有助家庭减轻物价上涨压力。