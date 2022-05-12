除了“10元内最佳小贩美食”，韩国移民尹燮拍摄和剪辑的“重现妈妈的食谱”，以及新加坡的韩国餐厅美食点评等系列，也获得了不错的反响。

一次在酒店隔离的经历，让从韩国来新加坡打工的尹燮意外成了美食网红，除了介绍本地正宗的韩国餐厅，他的小贩美食系列视频也大受网友欢迎。

33岁的尹燮大学毕业后考入韩国空军当了三年翻译官。友人送他一台胶片相机，激发了他对摄影的热爱，他的作品还曾获《国家地理杂志》在网上展示。

2020年初，在一家农场任职的尹燮遭裁员。失去工作后，他看到一家机票预订网站招聘人手到新加坡担任技术客户经理，便下决心独自来本地打拼。

同年10月，尹燮回韩国探亲后返回新加坡，在酒店隔离时他将隔离餐拍成短视频放上TikTok（@esyfilms），没想到引起很多网友的关注。不过也有粉丝“警告”，在他结束隔离之后就会取消对他账号的关注。

这让尹燮深思如何才能留住观众。想到自己最喜欢的本地美食叻沙，他灵机一动，结束隔离后便开始到小贩中心拍摄美食点评短视频，这似乎让他找到了“流量密码”。

除了“10元内最佳小贩美食”，尹燮拍摄和剪辑的“重现妈妈的食谱”以及新加坡的韩国餐厅美食点评等系列，也获得了不错的反响。

如今，尹燮的TikTok粉丝数已达2.6万。他觉得自己的视频之所以受欢迎，一方面是人们对物超所值的食物感兴趣，另外也是因为本地的正宗韩国美食并不多，因此以韩国人视角点评韩国美食更具说服力。

谈到这些年的经历，尹燮说：“人的一生就是一个学习的过程，不想被淘汰，就要勇于迎接新挑战，走出舒适圈。”