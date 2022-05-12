小型团下月或可入境日本 旅行社电话接不停

日本宣布考虑让小型旅游团入境，受访本地旅游业者纷表示消息出街后，询问电话接不停，有者下周办旅游展，有者表示已有超过200人“注册意愿”要游日本。

据报道，日本最快下个月（6月）拟松绑开放让小型旅行团入境，日本向来是新加坡旅客最受欢迎的出游地点之一。康泰旅行社市场部经理曹惠美表示，消息出街后，不少顾客纷向公司询问日本旅游团的详情。欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄也说：“每天都有几十通电话询问，超过一半的电话都有问起日本旅游配套的相关信息。”

黄耀雄透露，下周末举办日本旅游展，主要推出年底的日本旅游配套，参与旅游展有七个省的观光局：冲绳县（Okinawa）、北海道（Hokkaido）、高知市（Kochi）、佐贺县（Saga）、静冈县（Shizuoka）、新潟县（Niigata）、石川县（Ishikawa）；还有九个日本旅游供应商，包括连锁酒店、铁路公司还有航空公司。

黄耀雄表示，公司已为所有配套准备一套风险管理解决方案。若出现旅游限制收紧的情况，他们会取消旅游团，并且会将现金退款给顾客。

“过后会与三个旅游业者一同在5月26日参与日本观光旅游局所策划的考察团，主要体验旅客须办的通关手续、须遵守的防疫措施，以准备日本六月的边境开放。参与的国家不仅新加坡，还有泰国，以及马来西亚。”

曾兄弟日前也在面簿发布贴文，让有兴趣到日本旅游的顾客“注册意愿”。曾兄弟旅行社经理黄正平表示，顾客对日本旅游的反应特别热烈，消息推出后仅仅两天内反应热烈，有超过200人表示有意参加日本游。他说已初步向顾客推出日本配套。

完整报道，请翻阅2022年5月12日的《新明日报》。