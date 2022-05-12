为教训屋主食物下冰毒 男子判监打鞭

对屋主心存怨恨，男子深夜在他的食物和水中下“冰毒”，计划报警举报。

吃了三四口食物，屋主发现味道苦苦，全身发热，心中起疑后检查电眼，赫然发现遭下毒，随之报警。

被告吴忠宏（49岁，译音）共面对六项控状，包括下药以及抵触滥用毒品法令的罪行。他今早（5月12日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。法官最终判他坐牢六年鞭三下。

案发时，被告住在受害人的家中，而受害人也是该房子的屋主（Co-Owner）之一。

2019年9月，被告因对受害人心存怨恨，有意给他一个教训，于同月9日以150元购买一包冰毒。

隔月8日，被告刻意等到受害人入眠后，于凌晨1时至2时之间将冰毒混入受害人水瓶内以及冰箱内的食物，深知对方当天一定会食用。

被告原本计划在受害人吃下后，向肃毒局举报，好让对方在涉嫌吸食毒品的罪名下被捕。岂料，受害人吃下三四口食物后，发现食物苦苦，感觉全身发热，回想刚喝的水也有一样的苦味，怀疑食物有问题。

他检查家中电眼，发现被告在他的食物和水中下毒，同天下午4时51分报警。

受害人当天到医院接受诊治，诉指心悸、乏力、高度警觉，验尿结果也发现他尿液中含有安非他命（amphetamines）和冰毒的成份。

被告曾弃保潜逃

男子曾弃保潜逃，保释期间称因压力大又吸食冰毒。

被告于2020年3月31日因下药的罪行被控，随后保释在外。

同年8月31日，他又遭警方逮捕，尿液检测发现含有冰毒成份。被告承认自己因压力大，又开始吸食冰毒。

四个月后（12月31日），被告弃保潜逃，法庭随之发出拘捕令。

主控官指出，被告曾有吸毒的前科，背叛受害人对他的信任，恶意陷害，预谋干案，促请法官判他坐牢五年15个月鞭三下。

完整报道，请翻阅2022年5月12日的《新明日报》。