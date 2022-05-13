王瑞杰：“绿领”工作会增加 掌握绿技能迎未来职场契机

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说王瑞杰指出，随着时间的推移，几乎所有的职业岗位都会带上绿色，就好像现在的数码素养一样，绿色素养有可能是未来工作的基础技能，绿色技能浪潮的潜力是巨大的。

继数码浪潮之后，职场对绿色技能的需求会高涨，与环境保护相关的“绿领”职业会相应增加。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，要抓住未来工作带来的新契机，就须要更好地迎接绿色技能浪潮的到来，学习和掌握绿色技能。

他说，可持续发展是推动增长的新引擎，目前这个领域正在加速发展，各国实现净零碳排放目标之前，还有很多工作要做。现在也有越来越多企业让工作流程绿化，并投资于可持续技术，创造了更多“绿领”工作。

王瑞杰昨天在亚洲人力资源科技节的“亚细安未来工作”大会发表开幕演讲时，阐述了掌握绿色技能的重要。

他说：“随着时间的推移，几乎所有的职业岗位都会带上绿色，就好像现在的数码素养（digital literacy）一样，绿色素养（green literacy）有可能是未来工作的基础技能，绿色技能浪潮的潜力是巨大的。”

王瑞杰希望人们能够从数码浪潮的适应过程中吸取经验，帮助员工更好地迎接绿色技能的浪潮。“这需要每个利益相关者共同努力，创造更好的生计、更有活力的经济和更可持续的环境。”

他强调，企业、员工和政府的命运是互相交织的，企业兴盛会给员工创造更好的就业机会，技术娴熟而且积极进取的员工则会给公司带来进一步的发展，彼此缺一不可。

王瑞杰也指出，亚细安经济基础稳固，又具有巨大的潜力来落实脱碳方案，这个区域未来可以成为先进制造业的替代基地，同时增强供应链的韧性。

灵活工作将成为常态

主管要确保业绩不受影响，这类安排不会被人滥用；员工想要的则是有利的工作环境，灵活工作安排是常态，而不是例外。 ——王瑞杰谈实现灵活办公非易事

谈到未来工作的另一趋势，王瑞杰说，冠病疫情加速了改变的步伐，除了影响工作方式，也让社会规范和人们的工作偏好出现变化，灵活工作将成为常态。

他说，灵活工作安排不是新鲜概念，在冠病疫情期间，这种工作安排获得了巨大支持，因为这让员工得以平衡事业和个人需要，尤其是有看护需求的群体。

如今有更多雇主重视这种工作安排，认为是提高生产力，以及保留或吸引更多人才的手段，但结合远程工作和办公室办公的灵活工作安排，实现起来不是一件容易的事。

王瑞杰说：“主管要确保业绩不受影响，这类安排不会被人滥用；员工想要的则是有利的工作环境，灵活工作安排是常态，而不是例外。”

他指出，不同员工对灵活工作安排有不同的期望，工作场所的设置和业务需求也因公司而异，一刀切的方法是行不通的。为了实现顺利过渡，雇主和员工之间要相互理解，这也是为什么新加坡通过劳资政三方协作的方式，来推动灵活工作安排。