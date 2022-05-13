下周四至6月底 樟宜机场德士附加费上调3元

下周四（19日）起，从樟宜机场包括星耀樟宜乘搭德士，须多支付3元的机场附加费，直至6月30日。

樟宜机场集团昨天发面簿贴文说，为确保旅客有更好的德士供应，德士的机场附加费将调高。从下周四起，每天下午5时到晚上11时59分，附加费为8元，其他时段为6元。

根据现有收费，星期五至星期天下午5时至午夜的机场附加费为5元，其他时段是3元。

樟宜机场发言人回答《联合早报》询问时说，德士公司与机场集团就机场德士短缺情况进行商讨后，向公共交通理事会提出调整机场附加费。

据德士业者康福德高昨天的面簿贴文，所有从樟宜机场、樟宜航空货运中心、机场物流园和机场警察局出发的德士车程都受新调整影响。

截至4月底，樟宜机场航空乘客量恢复至疫前的近40％。随着5月28日至6月26日的学校年中假期到来，预料有不少家庭出国游玩，机场会越加繁忙，德士需求也会更高。

由于疫情，本地过去两年流失了约6555名德士司机，可是乘客需求在防疫措施大幅放宽后回升，导致现在一车难求，车资飙涨。有旅客反映，在机场等了45分钟才等到德士。

延长奖励措施吸引司机机场载客

为吸引德士司机到机场载客，樟宜机场集团上个月推出奖励措施，德士司机每天只要在指定时段完成至少三趟从星耀樟宜、樟宜机场第一或第三搭客大厦出发的车程，就可获得10元。集团宣布，奖励措施将延长到6月底。

陈姓德士司机（69岁）受访时说，机场附加费调高确实比较有吸引力，加上机场提供的奖励，应能激励司机到机场排队载客。

“到机场载客像赌博一样，不是马上就有乘客。我们现在在市区载客已经很忙，除非有客人到机场，不然不会特地去那里排队。但接下来，如果我在樟宜商业园一带，而且德士队伍不是很长，我会考虑绕去那里载客。”

他说，调高附加费对夜班司机尤其有吸引力，比方晚上7时接到要从机场到乌节路的乘客，现在的车资加上附加费大约25元，下来可以到30元左右。“这样要赚到半天的车租不难。”

公众陈文欣（27岁，数据分析师）则对德士的机场附加费上调表示不解。“这么一来，下机后我会直接查私召车的价钱，只要合理，我就搭。要是行李不会太大，我可能就搭地铁到其他地方再转搭私召车。”