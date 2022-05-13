来自香港的张瀞文拥有并经营本身的YouTube频道，自从移居我国并以本地元素为主要拍摄素材后，向来以香港观众为主的频道，开始吸引到新马一带的观众，让她始料未及。她说，希望可以记录人生的每一步、每一页，未来回头看时，才知道自己有了什么变化和成长。

身处百家争鸣的YouTube中文圈，来自香港的YouTuber张瀞文说，拍摄和制作YouTube影片是她热爱的事业，不管多累多苦都会坚持，“即使我登上火星，也会继续拍摄视频，因为这已成为我生活中的一部分”。

由于丈夫李彬瑞（30岁）的工作需要，张瀞文（29岁）今年2月毅然决定跟随丈夫移居我国。这虽意味着须重新适应不同的文化和环境，但在她看来是一个推动自己成长、开拓眼界的难得机会。

“在香港住了这么多年，想体验新的文化，认识不同朋友，尝试突破舒适圈。”

至于初来乍到，是否感受到任何文化冲击，性格开朗、健谈的张瀞文说并没有，也表示很快就适应了我国的衣食住行。她以本地人常穿的拖鞋为例说，香港人一般上外出是不会穿拖鞋的，不过在这里总会看到许多人穿着各式各样的拖鞋，“我现在出门也穿拖鞋了”。

经常和张瀞文一起拍摄视频的李彬瑞则补充说，新加坡和香港在饮食或文化方面有不少共同之处，这或许是他们能快速适应的原因。但他认为，夫妻俩完全融入本地社会还需要一段时间，毕竟目前只待了三个月，“出外搭巴士还依赖Google Map（谷歌地图）”。

然而，在短短的时间内，张瀞文的YouTube频道却有了飞跃成长。曾有市场营销推广工作经验的张瀞文说，自从移居我国并以本地元素为主要拍摄素材后，向来以香港观众为主的频道，开始吸引到新马一带的观众，而这是她始料未及的。

张瀞文回忆说，开始经营YouTube频道时感到身心俱疲，因为当时不仅有正职，下班后还要剪片等。随着渐渐做出成绩，她庆幸能坚持当初所做的决定，更重要的是，找到自己真正热爱的工作。

“我希望人生的每一步、每一页都可以记录下来，这样未来回头再看时，才可以知道有了什么变化和成长。”