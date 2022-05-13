72岁欺骗惯犯哭求给最后机会：“若再回来，死在监狱不后悔”

因欺骗罪进出监狱46年，72岁老汉到处“借钱”不还，如今面对五年改造性监禁，求法官再给一次机会：“真的是最后一次了，下次再回来，你让我死在监狱我都不后悔！”

黄添春（译音，72岁）面对20项欺骗罪名。控方以其中七项罪名提控，余项交由法官考虑。

庭上揭露，被告在去年7月至今年2月之间，以借钱的名义骗了20人的钱，每人介于60元至200元之间，一共2860元。

控方提控的七项罪名中，被告所编造的谎言都没有重复，除了说出车祸或中罚单、或缺钱买货以外，还编造各种身份，自称眼镜店老板、承包商、供应商，甚至还成功和一家餐馆的员工“套交情”，谎称是餐馆熟客。

被告除了利用受害者的同情心以外，为了让对方不疑有他，有时还会留下假的电话号码。

法官：你去年也求再给一次机会

主控官指出，被告因欺骗罪名进出监狱46年，去年刚坐牢四个月，出狱不久又再犯案。主控官指出，被告以前还曾经判改造性监禁五年，当时犯罪的金额还比这次少，请求法官下令提交报告看他是否适合再次接受改造性监禁。

被告在庭上哭求法官再给他一次机会，不要让他接受改造性监禁。

法官回说：“你去年还不是一样求说再给你一次机会？”

完整报道，请翻阅2022年5月13日的《新明日报》。