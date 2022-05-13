现金回赠：真有“免费”的钱？

物价节节攀升，很多人一边抱怨生活费飙涨，一边想方设法节省日常开销。在能省则省的大环境之下，提供现金回赠的电商平台日渐受消费者青睐。

通过这类平台在商家消费可获得现金回赠，金额以支出的比率计算。喜欢购物、经常买高回赠商品的人，每年的回赠数额甚至可达上百元。

现金回赠最初是信用卡公司给予客户的一种奖励。部分有电子支付功能的电商平台近年开始给予用户现金回赠，以吸引消费者。

截至2020年，全球现金回赠产业总值1500亿元，相比2015年增加了330亿元。冠病疫情期间更多人上网购物，加快了这个产业的增长。

本地提供现金回赠的电商平台包括：Grab、Fave、Shopee和ShopBack等。它们都有手机软件方便消费者使用，用法如下：

不同平台主打不同商品

ShopBack是本地最大的现金回赠平台之一，通过它在其他电商平台消费可以得到现金回赠。它在全球10个地区有超过3000万用户，去年发出的回赠金额高达2000万元。

ShopBack Pay是ShopBack手机软件内的电子支付平台，用户可在3000多个商家消费。跟ShopBack合作的店家主要来自餐饮业，也有美容业与零售业。

消费者得到的平均返还金额是支出的5%（即花100元回赠5元）。一些受欢迎的店家给予的回赠额度较高，介于12%到20%。

数字银行Revolut在全球有1800万用户，本地用户人数在疫情期间翻了六倍。Revolut主要提供理财服务，但也为用户发放现金回赠。

Revolut用户可通过电子钱包或转账卡汇钱与兑换货币。虽然以理财服务为主，Revolut也在近年进军现金回赠产业。

截至今年6月30日，Revolut用户搭乘巴士和地铁可拿回两成路费。使用Revolut转账卡或电子钱包支付路费，以及在Revolut软件内的奖励平台消费也能得到现金回赠。

平台上的商家来自各领域，包括旅游和百货。

藏在现金回赠细节里的“魔鬼”

然而，在各大电商平台寻求现金回赠需要注意以下事项：

有时不能同时享受现金回赠与商家提供的优惠

一些商家规定只有购买特定商品才能获得现金回赠

有时不能立刻得到现金回赠，最多要等数十天

有些平台在用户消费后会先发奖励分，累积一定数额才能兑现现金回赠

有些平台需用户在个人账户内积攒一定金额，才能把现金回赠转入信用卡

电商平台回赠现金另有目的

新加坡国立大学商学院刘德光杰出讲席教授艾格华在接受zaobao.sg采访时说：“电商平台提供现金回赠不是为了帮消费者省钱，它们的真正目的是增加自己的市场份额。”

艾格华教授分析电商平台的经营模式：电商平台保证为商家带来更多生意；商家同意通过电商平台销售；每次交易商家拿部分收入作为中介费给电商平台；电商平台将小部分中介费作为现金回赠给消费者，大部分变成自己的盈利。

现金回赠吸引更多人前往电商平台消费。据2020全球现金回赠产业报告，顾客得到现金回赠后的一周内很可能回到电商平台继续消费；因为现金回赠，顾客消费的概率翻了三到四倍。

更多人消费意味着电商平台可从商家手中拿到更多中介费，提高自身的盈利与市场份额。

聪明运用现金回赠平台！专家传授妙招

艾格华教授指出，多数现金回赠平台的用户深信自己在省钱，其实很多人为了得到回赠在不需要的东西上过度消费。也有新用户以为能控制自己的消费习惯，但之后不免受到各种现金回赠的诱惑而胡乱购物。

他提醒大家不要纯属因为现金回赠去买自己不需要的商品。如果没能用上，花的钱会白白浪费，不应为了贪小便宜亏大钱。

但如果消费者能理智控制支出，做出合理的消费决定，还是可以利用现金回赠为自己省钱。在现金回赠平台购买真正需要的东西至少能得到一点回赠，比通过其他途径买同样物品来得实惠。

艾格华教授认为，由于现金回赠数额有限，不应把现金回赠平台当作主要省钱方式，需结合其他节省开销的方法一起运用，才能在物价上涨期间开源节流。

究竟是省钱还是花钱？用户分享体验

28岁的全栈工程师（Full Stack Developer）陈先生会用Shopee、Lazada、ShopBack寻找最实惠的商品，但很少会为了现金回赠在这些平台消费。

ShopBack Pay 曾举办 “现金回赠挑战”，花30元可得多达3元的现金回赠。陈先生经不住诱惑，买了GrabFood和Foodpanda代金券，结果仅得到九毛钱的回赠。“这还不够付GrabFood的外送费，早知道不该买这些代金券。”

他认为现金回赠给人省钱的错觉，其实在引诱消费者花更多钱。“当你需要买的东西正好有现金回赠时，它才能帮你省钱。最重要的是知道你真正需要什么。”

他也觉得用现金回赠平台太麻烦，不值得为了“少得可怜”的现金回赠去消费。“如果回赠金额不到1元我一般懒得去用，多给我几元才愿意用。”

29岁的商业管理顾问周丽玟持不同看法。ShopBack Pay刚推出时，她听说第一次消费可得100%现金回赠，深受吸引，于是在吃茶三千结下第一笔账。

现在只要她去的商家有相应QR码，她就会拿出ShopBack Pay。“想用ShopBack Pay只需扫描QR码，很方便！而且会立刻得到现金回赠。”

她去市中心的餐饮连锁店和熟食中心吃饭，也常用ShopBack Pay付款，每次可得约一元现金回赠。“一般我每个月得到10元左右的现金回赠，如果正值购物旺季，如5.5，11.11，12.12，我会开始抢购，取得的现金回赠可增至10到20元。”

然而，周丽玟也承认现金回赠平台可能会把人变成 “购物狂”，因为难以抗拒各种奖励。“我会尽量做出合理的消费决定，只买自己真正需要的东西。”

所谓天下没有白吃的午餐，现金回赠说到底是商家吸引顾客的一种方式，希望“以小博大”，放长线钓大鱼。

然而，消费者若能理智消费，只买所需，合理运用现金回赠平台，还是可以从中“赚取”小额现金。