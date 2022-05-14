咖啡店换管理层 租金翻倍六档齐撤

新管理层接手在即，租金要涨一倍加上限制食材供应的来源，大巴窑一咖啡店六摊贩决定撤离，不是结业就是另起炉灶，业主反指只是调回市场价。

记者走访大巴窑8巷第233座组屋楼下咖啡店，仅看到四个摊位在营业。据了解，原有的10个摊位，除了饮料摊属业主外，当中三个摊位已在今年初因各种原因结业，还在营业的摊贩称近来被即将接手的新管理告知，咖啡店于6月1日起进行约一个月的翻新工程，之后租金将涨约一倍，剩下的六个摊贩最后决定陆续撤离。

已营业长达30年的经济米粉摊摊主余芝龙（60岁）是在咖啡店最久的经营者，他透露新管理层两周前告知租金将从现有的3000元调高至6000元，且翻新后摊位面积比现有稍小。他因此决定于月底结业，暂时休息。

营业12年的菜饭摊摊主彭树清（72岁）则称，已被告知租金将从2800元调高到至少5500元。

“这还不包括至少1200元收碗盘的费用还有几百元的杂费，加到来一个月或要7000多元。”

记者联系上咖啡店业主苏先生，他表示属大集团的新管理层进驻只是按市价调整租金，他透露根据地点、摊位位置和熟食种类，目前咖啡店一个摊位大概介于5000到6000多元的租金。再说咖啡店已陈旧，需要进行大规模翻新，这笔开销不小。

“以往没有向摊主收过任何收碗盘费用和清洁费，如今管理层按常规收取，摊贩们才会认为开销涨这么多。”

完整报道，请翻阅2022年5月14日的《新明日报》。