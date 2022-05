新加坡树下半生的命运

新加坡有一种自然遗产,我们每天与它照面,却不知道它的珍贵。

那就是树。

本地每天砍下50至100棵大树,有时是为了土地开发,有时是因为树木病了而必须砍下。这些树木都有上百公斤重,每棵树约4米长、50公分厚,它们被送往本地仅有的三四间锯木厂,进行锯切、窑干脱水等过程。

家具行Roger&Sons行销负责廖彩君(28岁)说:“被砍下的树木进到锯木厂,最少也要两个月时间处理。先是切块再放到窑干间进行至少六个星期的脱水,再摆放到外面等待木块适应环境,品质稳定下来。”

她进一步解释:“只有这样(木头)才能被送到木匠手中,制成家具等,而每一根木,能制造出约十件家具。”

由于新加坡没有空间存放这么多倒下的树,再加上购买本地木制品的人少,所以被砍下来的树木只有一半由锯木厂收购制成家具,剩下的一半则被搅成碎木铺在公园当肥料等。

这就是新加坡树下半生的命运。

本地木材工业和家具行业目前分别有约3000及8000个工作岗位。其中,专做客制化家具的家具行Roger&Sons致力于使用本地木制造大小件物品。

廖彩君说:“目前已研究确认可使用的本地树有四种,青龙树(Angsana)、楝树(Khaya)非洲红木、雨树(Raintree)、香灰莉木(Tembusu),每一种木纹与特性不同。我们会鼓励顾客尽量使用本地树制作特制家具,以让新加坡的树木可以延续生命,减少浪费。”

“新加坡树的木制品比较贵,其实贵在人工费,唯有当需求提高,才能减低价格。我们也积极举办讲座,让更多人认识现况,进而珍惜这些新加坡种植 、新加坡制造(grown in Singapore and made in Singapore)的木产品。”

Roger&Sons今年首次与新加坡文化遗产节合作,举办工作坊和锯木厂参访,让更多人接触树这个本地的特殊自然遗产,了解树木下半生的命运。

新加坡第十九届文化遗产节于5月2日至29日举行,国家文物局今年与多个合作伙伴开办超过120项活动与节目,让公众报名参加。