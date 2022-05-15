新加坡树下半生的命运

新加坡有一种自然遗产，我们每天与它照面，却不知道它的珍贵。

那就是树。

本地每天砍下50至100棵大树，有时是为了土地开发，有时是因为树木病了而必须砍下。这些树木都有上百公斤重，每棵树约4米长、50公分厚，它们被送往本地仅有的三四间锯木厂，进行锯切、窑干脱水等过程。

家具行Roger&Sons行销负责廖彩君（28岁）说：“被砍下的树木进到锯木厂，最少也要两个月时间处理。先是切块再放到窑干间进行至少六个星期的脱水，再摆放到外面等待木块适应环境，品质稳定下来。”

她进一步解释：“只有这样（木头）才能被送到木匠手中，制成家具等，而每一根木，能制造出约十件家具。”

由于新加坡没有空间存放这么多倒下的树，再加上购买本地木制品的人少，所以被砍下来的树木只有一半由锯木厂收购制成家具，剩下的一半则被搅成碎木铺在公园当肥料等。

这就是新加坡树下半生的命运。

本地木材工业和家具行业目前分别有约3000及8000个工作岗位。其中，专做客制化家具的家具行Roger&Sons致力于使用本地木制造大小件物品。

廖彩君说：“目前已研究确认可使用的本地树有四种，青龙树（Angsana）、楝树（Khaya）非洲红木、雨树（Raintree）、香灰莉木（Tembusu），每一种木纹与特性不同。我们会鼓励顾客尽量使用本地树制作特制家具，以让新加坡的树木可以延续生命，减少浪费。”

“新加坡树的木制品比较贵，其实贵在人工费，唯有当需求提高，才能减低价格。我们也积极举办讲座，让更多人认识现况，进而珍惜这些新加坡种植 、新加坡制造（grown in Singapore and made in Singapore）的木产品。”

Roger&Sons今年首次与新加坡文化遗产节合作，举办工作坊和锯木厂参访，让更多人接触树这个本地的特殊自然遗产，了解树木下半生的命运。

新加坡第十九届文化遗产节于5月2日至29日举行，国家文物局今年与多个合作伙伴开办超过120项活动与节目，让公众报名参加。