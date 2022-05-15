峰会落幕发表联合声明 亚细安与美国年底确立全面战略伙伴关系

李显龙总理在亚细安—美国特别峰会结束后，向新加坡媒体总结此行时说，这（峰会成果）显示美国即便忙于许多其他事务，仍继续关注亚太地区。亚细安会在下来几个月与美国具体讨论，如果导致完善结果，双方会在11月于柬埔寨举行的亚细安峰会上确立新的全面战略伙伴关系。

亚细安和美国共同宣布于今年底把双边关系由战略伙伴提升为“有意义、具实质且互惠互利”的全面战略伙伴关系，凸显美国深化与亚细安各国关系的决心。

为期两日的亚细安—美国特别峰会13日在华盛顿落幕。亚细安和美国在会后发表《联合愿景声明》，宣布上述计划。

声明说，亚细安和美国的合作对亚细安、美国，以至国际社会都不可或缺，而《亚细安的印太展望》和美国的印太战略奉行的根本原则一致，都致力于推进开放、包容、以规则为基础的区域架构，并以亚细安为核心。

双方将致力于在今年11月举行的亚细安—美国峰会上确立全面战略伙伴关系，并期待能及早完成必要程序。

李总理：峰会具显著意义 联合声明强劲有力

李显龙总理在特别峰会结束后，向新加坡媒体总结此行时指出，这次的峰会具“显著意义”，联合声明强劲有力。“这显示美国即便忙于许多其他事务，仍继续关注亚太地区。”

李总理强调，亚细安与美国提升双边关系会有实质的内容，例如包含在能源或抗疫方面的合作。亚细安会在下来几个月与美国具体讨论，如果导致完善结果，就会在11月于柬埔寨举行的亚细安峰会上确立。

对于美国再次聚焦亚太，李总理认为是好事。他说：“新加坡一向认为美国在本区域扮演建设性，且是不可或缺的角色。没有其他人能取代美国的角色，而今区域的势力平衡在改变，所以我们更加感谢美国能继续保持参与。”

提升关系后，美国将成为亚细安的第三个全面战略伙伴。澳大利亚与中国已于去年10月，将与亚细安的关系提升为全面战略伙伴。

除了提升关系，声明也重申了亚细安和美国致力推动合作的事项，包括应对冠病大流行、强化卫生安全、一同实现经济复苏、加强经济联系和互联互通，以及促进海事合作等。

在南中国海问题上，声明说，亚细安和美国肯定南中国海保持“和平、稳定和繁荣之海”是有利的，并强调采取实际措施来降低紧张及意外、误解和误判风险的重要性。

声明也对俄乌战争做出表态。声明没有点名批评俄罗斯，但重申“尊重主权、政治独立和领土完整”，呼吁遵守联合国宪政和国际法。

声明没点名批评俄罗斯 研究员：遣词用字更强烈

美国战略与国际研究中心（Center for Strategic & International Studies）东南亚高级研究员波林（Gregory Poling）接受《联合早报》采访时指出，这份声明的遣词用字其实已比亚细安此前发布的三份外长声明来的强烈，相当明显是批评俄罗斯。

这是亚细安和美国第二次在美国本土举行峰会，在华盛顿举行则是第一次，也是美国总统拜登上任后第一次与亚细安领导人举行实体会议。峰会旨在展示美国对东南亚的重视，但筹办过程曾经历波折。

如今顺利召开，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心研究员林薇伶认为还算成功，因为除了升级为全面战略伙伴，美国也推出不少合作项目。

林薇伶受访时说，全面战略伙伴关系将让双方有机会争取在战略上更为一致。“除了展示华盛顿对这个区域的投入日益增加，也将给美国更多机会争取亚细安领导人的注意，与中国争夺影响力。”

拜登在峰会上宣布拨款1亿5000万美元（下同，2亿948万新元），在亚细安国家推行多项计划，涵盖培训、绿色能源、海事安全和医药卫生领域。

对此，波林认为美国虽象征性地展示了会继续投入亚细安，但依然欠缺明确的经济策略。

波林说：“亚细安国家从未怀疑美国在这个区域的军事投入，问题始终是华盛顿没有经济策略。那1亿5000万美元的配套真的相当少。现在很大程度得看他们能不能让印太经济框架为东南亚伙伴带来更多价值。”