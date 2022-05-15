打击诈骗委员会新推出 电商平台交易安全评级 以“打钩”显示防诈实力

为确保电子商务市场的安全，当局为电商平台推出交易安全评级。亚马逊、Lazada和趣天网获得最高的“四个钩”评级，其次为虾皮和Carousell，面簿市场的评级则为“一个钩”。

打击诈骗跨部门委员会昨天推出电子商务市场交易安全评级（E-commerce Marketplace Transaction Safety Ratings），让消费者了解不同电商平台所采取的反诈骗措施，以及网上交易安全的信息。

电商骗案去年2707起 损失近600万元

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明说，当局去年共接获2707起电子商务骗案，损失金额近600万元。随着越来越多人在网上交易，当局对这一趋势感到担忧，因此与业界合作实施新措施，以确保电商平台的安全。

委员会在过去一年半，与电子商务市场合作总结出确保网上交易安全的关键，并纳入交易安全评级。当局推行这项评级旨在教育消费者安全地进行网上交易，同时鼓励更多行业采用对打击电子商务诈骗至关重要的措施。

这项评级涵盖主要的电商市场，包括提供网上交易、在本地具影响力或曾遭遇骗案的平台。评级分成一至四个钩，四个钩代表最佳评级。电商平台若已采取所有重要的反诈骗措施，可获得满分四个钩评级。

整体安全评级显示电商实施何种程度的反诈骗措施，以确保用户的真实性、交易的安全性、消费者损失补救渠道的可用性，以及反诈骗措施的有效性。评级将在每年的4月更新。

目前六电商参与评级

目前参与的电商平台共有六个，分别是亚马逊、Lazada、趣天网（Qoo10）、虾皮（Shopee）、Carousell和面簿市场（Facebook Marketplace）。

新加坡零售商协会执行理事长唐碧婷说，新评级让消费者更容易了解哪些电商平台更安全，也可帮助计划将业务转移到线上的中小企业，因为这确保零售商是在一个消费者信任的平台上进行交易。