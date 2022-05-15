一巴刹10猪肉摊 成本上涨 摊主不敢涨价

受运输、水电费和工资等多重因素影响，本地猪肉成本约涨两成，宏茂桥一巴刹有多达10个猪肉摊位，摊贩们表示因竞争激烈都不敢冒然起价。

《新明日报》记者走访宏茂桥4道第628座巴刹，发现这里有多达10个猪肉档口。猪肉贩魏桂南（55岁）说，一只重达70到80公斤的进口活猪以前的价格介于400多到500元，现在起到500多到600元，加上运输和人工都涨价，成本足足增加两成。

另一位猪肉贩陈文泉（56岁）说，成本增加，但需求却减少了。虽然近期防疫措施大幅放宽，但猪肉生意并无起色。他指出，防疫措施放宽后生意反而减少了约三成，因为多数人选择外出用餐，不像疫情期间常在家烹煮。

猪肉贩沈先生（50岁）则说，疫情前这里的猪肉生意挺不错，如今生意差太多，即使是经常光顾的熟客，也少买约50%的猪肉。

受访的猪肉贩无奈表示，由于摊位多竞争激烈，大家都不敢冒然涨价，深怕顾客流失。

陈文泉指出，摊贩们都是跟当局租摊，租金不太贵，所以现在还可以承担损失，保持价格。如果是跟私人业者租摊位的话，估计早就无法维持下去。

巴刹商联会的一名代表林先生说，以一座巴刹而言，一共有10个猪肉摊位，数量确实多，不过疫情前需求量高，几十年来大家的生意都能维持。

同在第628座的熟食中心经营肉脞面摊的黄先生（67岁）以猪肉为食材，他也指出，向供应商取货一公斤三层肉以前8块多，现在已涨到9块多。

完整报道，请翻阅2022年5月15日的《新明日报》。