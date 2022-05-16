参与“数码益终身节” 全家老少都能受益

去年初在疫情下推展的全国运动“数码益终身”（Digital For Life）， 首次延伸主办“数码益终身节”（Digital for Life Festival），本周末起一连九天，推出不同的线上与现场活动，让全家老少都能从中受益，享受数码科技带来的便利与乐趣。

掌握数码科技 丰富生活

疫情加速了国人的数码需求，要追上数码科技的步伐需要不断学习与探索。由资讯通信媒体发展局（IMDA）发起的全国运动——数码益终身（Digital For Life）由此应运而生。该运动旨在联合三方——私人企业（例如平价超市、谷歌等）、政府机构（例如新加坡网络安全局、政府科技局等）和社区福利组织（例如狮子乐龄之友协会、SOOS OIO等），帮助国人终身拥抱数码科技，从而拥有更丰富的生活。

从这个星期六（21日）开始举行的“数码益终身节”将带领国人探索数码科技所激发的可能性，帮助弱势社群和不熟悉数码科技的人士掌握基本数码知识和技能，培养国人良好的数码使用习惯。

活动琳琅满目 针对不同对象

本届数码益终身节共有100多场线上和线下活动让公众参与，分别在本周末（21日和22日）和下周末（28日和29日）在新达会议中心三楼和勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举行。新协立综合设施（Enabling Village）也将在29日推出一系列与辅助技术相关的活动供特需者体验。期间的周日也有超过30场线上活动让公众参与。“数码益终身节"也将走入邻里，在全岛50个地点举办不同社区活动，让国人亲身体验数码科技给生活带来的便利和乐趣。

以下为你介绍其中一些亮点活动，若有兴趣参加就记得要提早报名：

● 预防网络诈骗 专人授招

活动：网络安全小贴士（Pick up Cybersecurity & Cyber Wellness Tips!）

详情：参观资讯通信专才协会（Association of Information Security Professionals，简称AiSP）展位，了解诈骗犯如何利用你在网络上发布的信息，策划针对性的社交工程攻击·，亲眼看看诈骗犯如何轻易地通过电话、电子邮件甚至音频来骗取你的信任。现场可参加网络安全测验或解密游戏，学习基本网络卫生知识，深入了解密码学的原理，还有机会赢取诱人的奖品！

日期/时间：5月21日至22日/上午10时至晚上7时（新达会议中心三楼）；5月28日至29日/上午10时至晚上7时（勿洛心动大厦）

● 数码科技助力 关注你的健康

活动：试用IM-OK平板设备与通过人工智能检测心理健康（IM-OK Device & AI Mental Screening）

详情：了解狮子乐龄之友协会（Lions Befrienders）如何通过IM-OK设备监测乐龄人士的健康，以及使用当中的应用程序，通过情境模拟提高他们的反诈骗意识。现场也将安排辅导角落，让乐龄朋友在专业辅导员的协助下亲身体验能筛查情绪（抑郁和焦虑情绪）的人工智能系统。

日期/时间：5月21日至22日/上午10时至晚上7时（新达会议中心三楼）；5月28日至29日/上午10时至晚上7时（勿洛心动大厦）

悉心的讲解帮助更多乐龄人士使用IM-OK平板设备。（图／资媒局提供）

活动：智能中风康复系统（Intelligent Stroke Rehabilitation System）

详情：中风后的首六个月对患者至关重要，这是他们尽可能多锻炼以恢复运动能力的关键时期。国大系统科学院（NUS Institute of Systems Science）的这套智能中风康复系统能减轻护理人员和治疗师的工作量，并帮助患者恢复手部运动的能力。交互式系统让治疗师可以同时监测多个患者的康复进度。

日期/时间：5月29日/上午10时至下午6时（新协立综合设施）

活动：流动眼科巴士（Mobile Eye Bus）

详情：参观新加坡全国眼科中心（SNEC）的流动眼科巴士，通过解说了解巴士上不同眼科医疗仪器的运作。参观将以小组方式（每组三至四人）进行，时长大约15分钟。（注：巴士上不会进行眼科检查）。

日期/时间：5月29日/上午10时至下午6时（新协立综合设施）



公众将有机会参观流动眼科巴士。（图／资媒局提供）

● 学习新数码技能与应用程序

活动：EySEE!

详情：学习使用由全国眼科中心推出的应用程序，让你随时随地进行视力测试，及早发现任何眼疾。现场也将有工作人员协助安装应用程序并测试你的视力健康状况。

日期/时间：5月29日/上午10时至下午6时（新协立综合设施）

活动： 与乐龄同伴们一起学习科技（Learn technology through applied learning with fellow seniors）

详情：课程由新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）的乐龄义工筹备和进行指导，让年长者能在学与用的环境下，将科技用品融入生活。课程也包括如何使用电子付费，并在义工的陪同下前往超市进行电子付账学习之旅。

日期/时间：即日起至5月30日/上午10时至下午5时（大华智能乐龄学与用中心 Majestic Smart Seniors Applied Learning Centre，需亲自到场报名）

活动：学习使用平价超市应用程序

详情：了解如何快速下载并开始使用FairPrice应用程序，新用户现场使用应用程序完成首次电子付账，就能获得300 LinkPoints积分（附带条规）。由新加坡乐龄义工组织 的乐龄义工进行指导，让你轻松感受智能购物的好处。

日期/时间：5月28日至29日/上午10时至晚上7时（勿洛心动大厦）；5月29日/上午10时至下午6时（新协立综合设施）

适合全家参与的亲子活动

数码益终身节也准备了多项适合一家大小一起参与的活动。比如，The LEGO Group将让小朋友通过有趣的互动视频和迷你游戏学习网络安全、如何智用网络，以及防止网络霸凌；Cyberlite & Palo Alto的工作坊则以妙趣横生的方式，让家长和孩子一起学习为家庭建立一个更安全的网络环境；谷歌网络安全公园将通过趣味的互动游戏让小朋友了解数码公民道德和网络安全的基础知识。

此外，储蓄银行（POSB）工作坊将逐步指导如何使用数码银行（digibank），通过学习安全小贴士保护你的银行交易。

妙趣横生、寓教于乐的乐高互动游戏。（图／资媒局提供）

除了琳琅满目的活动，现场还有众多优惠等着你。例如，在5月21日至22日上午10时至晚上7时到新达城，或在5月28日至29日上午10时至晚上7时到勿洛心动大厦，参与工作坊就有机会拥有限量版LEGO积木套装、Cyberlite儿童活动书等等。数量有限，先到先得，心动就赶快行动吧（附带条规）！

即刻上网 轻松报名

除了上述亮点，数码益终身节还有大量线上线下的活动等你探索。赶快上网报名这场为期九天的活动，机会难得，不容错过，一起来感受数码科技的妙用吧！

【本文由资讯通信媒体发展局呈献】