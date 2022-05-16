他们以骨灰撒土与至亲告别

在新加坡，人死后有哪些处理方式？一般人认识的是传统的土葬、骨灰入塔还有海葬。

2021年5月17日，本地迎来首个陆地撒骨灰设施——蔡厝港“清心园”（Garden of peace），也就是将骨灰磨成粉状，再撒入规划好的卵石地，是一种新型的骨灰处理方式，属于新型“绿葬”（Green Funeral）或称“环保葬”。

根据国家环境局数据，截至2022年5月4日，清心园已收到约1300份申请，相等于每天四组人申请使用。

乃德（Nylect）集团创办人沈喜洲去年6月6日骤然离世。遗孀蔡雅岁（69岁）受访时告诉《联合早报》：“先生凌晨四点突然去世，真的很突然，但我们只能接受。办理丧事时，我和两个孩子就决定将先生的骨灰撒入‘清心园’，因为我们怀念的是他的精神，骨灰留着也没有用处。”

对于母亲的洒脱，儿子沈鸿彬（42岁）说：“妈妈的决定让我和姐姐都很感动，因为父母时常做善事，一直提醒我们要回馈，甚至连父亲死后的骨灰，也决定回归于大地。”

受访殡葬业者表示，自清心园开放使用后，接到关于“陆地撒骨灰”的询问明显增加。

李潮兴寿板店第三代负责人李魁明说：“刚刚开始很多人都不能接受，也不清楚这种‘陆地撒撒骨灰’是什么，但这半年确实每十人中有两人主动提出。”

郑海船生命礼仪负责人郑海船也指出，人们比较难接受的是骨灰还得磨成粉才能撒入“清心园”。他说：“很多人并不知道，火葬后的骨灰还得磨成粉，我们要家属解释清楚‘陆地撒骨灰’的程序，解释清清楚楚，然后一步一步教他怎么去处理。”

郑海船也说：“选择撒入‘清心园’与家境无关，‘陆地撒骨灰’是320元。海葬租船、入塔的费用也差不多500元，所以是丧家的观念和选择。今年接到许多电话询问关于‘清心园’的骨灰处理方式。”

根据国家环境局的规定，“清心园”是一个开放给所有宗教信仰者使用的世俗设施，但是，园内不允许进行任何的宗教仪式、燃烧香烛和祭品，或是留有任何纪念物品，以保持园内清洁与清幽。

新加坡第二个“陆地撒骨灰”设施——万礼的“静心园”（Garden of Serenity）将在2024年启用。