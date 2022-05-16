龟屿拿督公庙修复困难多 社会多方纷伸出援手

龟屿拿督公庙烧毁，看守人日夜牵挂，希望庙宇能完成修复，赶在农历九月的进香季节让信众前往祭拜。时间紧迫，加上庙宇建在山坡上，修复工程料将困难重重，但社会多方热心伸出援手。

位于龟屿山坡上的拿督公庙在4月17日傍晚时分不知何故起火燃烧，经消防员抢救一小时后将火扑灭。这座超过200年历史的庙宇几乎全毁，三座圣祠的大部分木柱都已烧尽，铝铁顶棚也塌下，碎瓦和焦叶散落一地。

尽管通往庙宇的阶梯事后一直上锁，但看守人伊萨（60岁）多次注意到周围的塑料椅子有被移动过的痕迹，显示有人擅自上山，十分危险。

员工花五天清理废墟

身为拿督公庙的第六代看守人，火患发生后伊萨的心情久久不能平复，但一想到来临农历九月的进香季节，就开始着手准备修复事宜。

“我请了五名工人帮忙，他们上下山很不容易，花了五天的时间才清理了废墟。”

获得新加坡土地管理局批准后，伊萨便联系工程师规划修复。负责修复工作的工程师西蒙来自建筑与维修公司SuccessForever，过去五年参与了姐妹岛和龟屿的多个工程。

尽管西蒙和团队的经验丰富，这次的拿督公庙修复工程十分复杂。除此之外，伊萨希望最大程度保留具象征意义的黄色装潢，团队也须在修复庙宇原状和加强建筑安全之间取得平衡。西蒙到场勘察后说：“从新加坡本岛运送材料到这里，再搬上山费时费力，山坡上的地也不平坦，要搭建顶棚不容易。”

谈及修复费用，伊萨说先由工程公司报价，再和保险公司接洽，料须花费数十万元。

虽然困难重重，但很多人向伊萨伸出援手，承诺将出钱出力。来自新加坡建筑师学会的多名建筑师主动联系伊萨提供援助，还一同前往勘察。

伊萨颇为感动地说：“看到大家这么关心拿督公庙，激励我打起精神好好修复庙宇，回馈信众。”

今年的农历九月进香季节从9月26日开始，为期一个月。经过两年的疫情安全管理措施，今年的进香季节不设人数限制，料会有上万名信众前去祭拜。