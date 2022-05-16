黄永宏吁中美超越国内课题 制定牢固可持续全球体系

中国和美国领导层的挑战，是展现出政治家风范，超越国内关注的课题，制定更牢固、可持续和公平的全球体系。

出访爱沙尼亚的国防部长黄永宏医生昨天（5月15日）在第15届伦纳特·梅里会议（Lennart Meri Conference）一场讨论“看待中国的视角”的全体会议上致辞时说，中美较量是所有人这生最重要的事件，全球也已来到关键、危险的转折点。

黄永宏指出，全球体系若根据与美国或与中国、俄罗斯的阵线进行分隔，将招致灾难性的后果。

“大家已经非常紧密相连，如果必须做出站边的选择，会使各国更贫困，也会危害全球安全。”

过去70年，中国从全球化中获益。黄永宏说，中国如今不仅想保留，而是有意加强全球商贸等全球公域。中国国家主席习近平更曾表明要改革和完善全球治理体系。

黄永宏说，中国正寻求更高度的自我实现，中国做为亚洲最大的经济和军事强国，也会担起领导角色。他也注意到，中国在乌克兰局势上重申了对主权和领土完整的根本支持。

各国不应用自由民主和专制体制较量的眼光看待中国与西方国家的关系，否则非但引起更多竞争，也会加剧孤立形势。

“世界既从现有的和崛起中的大国里获益，就需要这两个国家；也不能像对待俄罗斯或前苏联那样对待中国。”

被问到会给欧洲国家什么样的忠告时，黄永宏重申新加坡并不扮演指导他人的角色，但阐述了新加坡如何与各国打交道。

“阐明你们之间的分歧，你们可能必须花较长的时间这么做。我们不大声喊叫，而是小声地说出来。当出现入侵乌克兰这样的情况时，要公开发言，因为你必须为维护国际秩序出一分力。”

黄永宏14日也会见爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）和欧洲对外关系委员会联合主席、瑞典前首相比尔特（Carl Bildt）会晤。

黄永宏和卡拉斯再次肯定了新爱两国友好和不断增进的双边关系，并强调维护国际法治和个别国家主权和领土完整神圣不可侵犯的重要。双方也就区域安全架构交换看法，并重申多边主义，尤其是对小国，在应对混合型威胁和网络规范等共同安全课题上的重要。

在与比尔特的会面中，两人就欧洲和亚太地区的政治和安全局势交换看法，也讨论新加坡和欧盟能如何为支持以规则为基础的国际秩序，以及在新兴领域制定和促进规范方面拓展合作。