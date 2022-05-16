热爱大自然的商人连兴忠，两年前开始义务打理滨海湾花园内的社区花园。过程中不仅学习了丰富的园艺知识、结识许多好朋友，更让自己的身心得到疗愈。

“我们投入很多心思、很多爱在花园里。你给花花草草幸福感，它也会给你一样的回报。”

热爱大自然的连兴忠（52岁，商人），两年前开始义务打理滨海湾花园内的社区花园。园内种植冬瓜、茄子、百香果等50多种可食用蔬果，是园艺爱好者的务农小天堂。

连兴忠说，自己一直想从事园艺相关的志愿服务，曾找过植物园等机构，因此在得知滨海湾花园有这样的机会后，毫不犹豫地奉献自己的时间。

他说：“我喜欢照顾爬藤植物，看着它们从小小的种子发芽成长。我会给它们做架子、帮它们用鱼线固定，让小幼苗能慢慢爬，一个月、两个月、三个月，爬得到处都是。”

社区花园虽然不大，仍需要20名义工打理。他们会轮流在每周二、三、四和六的早晨，花三小时来照料植物。连兴忠负责周三，但其他时候人手不足时也会代班。他说：“有时，大家做得开心，会一直待到下午，不会赶着走。”

由于义工有至少半数的年龄在60岁以上，这两年防疫措施最严格的时候，他们曾一度叫年长义工不要下来帮忙，使得原本短缺的人手更加紧缩。

连兴忠说：“虽然如此，我们没有放弃，人多就做多一点，人少就维持对花园的基本管理。”

他认为，照顾花草树木、助它们开花结果是件疗愈人心的事，他也在过程中结识许多好朋友。“我们的义工不论年龄都热爱植物。我们在一起时，有说有笑，也会相互分享知识，每一个义工都有自己的专长，向彼此学习了很多。”

“我们也有一位专家顾问，传授了很多园艺知识，教导我们正确的栽种方法，像是怎么松土、怎么施肥。只有当植物的根长得好，花才能开得更美。”