马西岭组屋火患 7岁女童手严重烧伤哭喊呼痛

马西岭组屋单位凌晨失火，三人夺门逃生，事后被送院治疗。其中一名七岁女孩手部严重烧伤，哭喊“我很痛”。

这起火患发生在昨天（5月15日）凌晨零时左右，地点是马西岭路第180C座组屋29楼的一个单位。

记者昨午走访时，居民苏赛娜（55岁，清洁工）告诉记者，事发时她在客厅看电视，突然听见门外传来急促的敲门声。“邻居挨家挨户通知大家失火了，我开门后，外面全是浓烟。我马上叫醒未婚夫，东西都没拿就赶快逃命，现在仍心有余悸。”

她表示，逃出来后，在走廊看见事发单位的客厅及厨房冒出熊熊烈火，火势一发不可收拾。

“邻居们自行疏散到下楼，民防人员不久后抵达，并开始维持秩序。”

另一名居民伊斯（16岁，学生）表示，他当时闻到一股浓烟味，以为有人在玩“仙女棒”，后来突然听见一声巨响，走廊随后传来尖叫声。当他打开门时，看见有三个人在大声喊叫，并朝走廊末端跑去，其中一男一女是青少年，他们看起来无碍，另一名年约七岁的小女孩则被烧伤。

“她的右手严重烧伤，皮肤都皱了，一直哭喊很痛，我立即打995。下楼后，他们被送院。居民们都聚集在组屋楼下等候，直到清晨4时许，才能回家。”

民防部队受询时证实，火患涉及单位内的物品。民防人员用一支水枪灭火，三人被送往竹脚妇幼医院治疗。起火原因尚在调查中。

完整报道，请翻阅2022年5月16日的《新明日报》。