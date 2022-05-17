IATA理事长：国际旅游有望明年恢复至疫前水平

油价飙涨推高机票价格，但人们旅游欲望不减。国际航空运输协会领导人指出，国际旅游复苏比预计快，有望在明年恢复到疫情前的水平。

国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）今天受邀出席首届樟宜航空峰会。他昨天接受媒体访问时说，国家和地区开放边境后，初期会出现V型复苏，但能否回到2019年的水平，则要看这些地方的所有旅客来源地是否也打开了国门。

他说，今年国际旅游复苏的速度比协会预计的还快，但世界各地的复苏步伐不一，很多取决于旅客来源地、冠病疫苗接种状态和主要市场的边境限制措施等。

“整体而言，我们预计会在2024年，甚至是明年回到2019年的全球水平。但我个人认为，根据今年的数据，我觉得2023年就会达到。”

IATA早前预测，国际旅客人数预计今年会回到2019年水平的69％，明年回升到82％，2024年恢复到92％，2025年达到101％。

回应机票价格上涨对复苏的影响，沃尔什指出，机票价格上调主要是因油价高涨所致。根据航空公司的财务表现，它们不可能承担所有的额外费用，因此调高机票价格，把成本转嫁给消费者在所难免。

但他说，这不会阻止旅客出游，因疫情期间，消费者积攒了一笔可支配收入。依照远期价格曲线，油价预计会在今年下半年至明年下滑，希望到时情况会稳定下来。“这期间，我不认为需求会受影响。”

另外，北亚包括中国大陆、香港和日本至今未全面开放边境，为新加坡创造了契机。

沃尔什指出，航空公司会把资源投资在有野心、要发展的市场。任何一个地方都不能把之前拥有的市场视为理所当然，而是要在复苏方面下功夫。“国家若关闭边境或限制旅游，只会导致生意转向更有雄心的国家。”

他指出，香港的航空业需要好几年才能恢复，而期间的发展机会就会流向其他机场，如新加坡樟宜机场。新加坡知道航空业对经济的贡献，因此重视航空业的发展。“我知道新加坡航空公司雄心勃勃，新加坡政府雄心勃勃，樟宜机场雄心勃勃。我之所以在这里是因为他们要重申在国际上的领导地位。我想这是新加坡的机会，我也相信新加坡会把握这个优势。”

沃尔什提到，新加坡政府做了很多努力去展示对外开放的决心，也影响了其他国家对重新开放的看法。