专家：传播力仅比BA.1和BA.2略高一成 BA.4和BA.5毒株应不至于“来势汹汹”

传染病专科医生梁浩楠受访时说，亚毒株BA.4和BA.5的传播能力只是比现在流行的亚毒株BA.1和BA.2略高一成，不像奥密克戎比德尔塔高出两三倍，所以新一波疫情的传播速度应该不会太快。

传播能力超强的奥密克戎亚毒株BA.4和BA.5首次在我国社区发现，但专家认为就算出现新一波疫情，传播速度也不会比过去快多少，上回病毒“来势汹汹”的情况应该不会重演。

传染病专科医生梁浩楠受访时告诉《联合早报》，“免疫逃逸”（immune escape，指病毒能避开人体免疫细胞攻击）和传播能力似乎都更高的亚毒株BA.4和BA.5，可能会让更多人感染，但它们的传播能力只是比现在流行的亚毒株BA.1和BA.2略高一成，不像奥密克戎比德尔塔高出两三倍，所以新一波疫情的传播速度应该不会太快。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授也认为，再度暴发新一波疫情的概率不大，因为疫苗接种率高，加上过去已经有很多自然感染病例，本地的“混合免疫”程度相当高。

他也说：“在首次发现BA.4和BA.5的南非，目前也没有证据显示死亡率或重症病例增加，这似乎符合过去所有造成大流行病的病毒演变的模式。”

梁浩楠：没必要恢复入境检测

虽然预测新一波疫情有可能来临，梁浩楠认为本地并没有恢复入境检测的必要，因为目前的检测手段敏感度最高也不过九成，而且病患可以到检测结束之后才发病，检测恐怕无法阻止病毒传播。

梁浩楠也认为，接种第二针追加剂还是有很大的保护效果，因为第二针有助于暂时减低感染风险大约四周至六周，降低出现重症风险的效力则超过六周。“由此可见，疫苗仍然发挥最关键的作用，也就是降低死亡风险。”

淡马亚则说，如果接种了追加剂的人仍然会被新的亚毒株免疫逃逸，那很有可能疫苗无法让人免受感染。

王娇鸾（59岁，家庭主妇）下个月要到槟城旅游。为了安全起见，打算在出国前去打第二针追加剂。她说：“我不年轻了，还是保险一点较好。”

她也说，不会取消旅游计划，因为现在人们面对冠病的心态不同了，只要做好预防，染病也不至于太糟糕。

刘弈典（38岁，电脑工程师）上个月刚从欧洲旅游回来。他说，当地人多数已经不再戴口罩，自己原本担心坚持戴会遭人白眼，但情况并没有那么极端。

他说：“他们有不戴的自由，我也有继续戴的权利。病毒还在传播，我自己小心一点不是坏事，尤其是在人多的地方和空气不流通的室内。”

刘弈典也说，早些时候有朋友旅游回国前发病，被迫延长“假期”，在海外度宅假（宅在酒店中），自己不想有同样的遭遇。“过去两年多都这么过来了，去旅游的两周，“怕死”一点，做足防范措施，有那么难吗？”

根据卫生部网站昨晚更新的资料，我国昨天新增2123起冠病病例，重症病患减至42人，其中34人需要输氧，八人在加护病房。三人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增加至1366起。

新增的确诊病例中，2073起是本土病例，50起从境外输入。截至昨天中午，本地确诊病例累计124万5007起。