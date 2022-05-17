首个“绿葬”设施启用一年 日均四逝者骨灰撒清心园

清心园对不同宗教信徒开放，园内不允许进行任何宗教仪式或燃烧香烛和祭品，也不准留下任何纪念物品，以保持园内清洁与清幽。受访殡葬业者透露，自清心园启用后，有关骨灰撒土的询问显著增加。

本地首个永久骨灰撒土设施清心园启用一年，截至本月4日，国家环境局已收到超过1300份骨灰撒土申请，相当于平均每天有四名逝者的骨灰撒在园内。

设在蔡厝港坟场内的清心园（Garden of Peace）去年5月17日投入运作，由国家环境局管理，骨灰撒土费用为320元。

受访殡葬业者透露，自清心园启用后，有关骨灰撒土的询问显著增加。

郑海船生命礼仪负责人郑海船指出，在公司所承办的葬礼当中，约有半数是家属选择让故人葬在清心园，但他也说，一些家属较难接受，骨灰还得磨成粉状，才适合撒在清心园。

李潮兴寿板店老板李魁明说，刚开始很多人无法接受，也不清楚骨灰撒土的程序，但现在他们承办的葬礼当中，约有两成是家属主动要求让故人葬在清心园。“一些年轻人也会带老一辈的亲人去清心园参观，让他们做好心理准备。”

乃德（Nylect）集团创办人沈喜洲去年6月骤然病逝，遗孀蔡雅岁（69岁）接受《联合早报》访问时说，由于子女宗教信仰不同，为免对后代造成不便，她决定把丈夫的骨灰撒在清心园。

每当思念亡夫，蔡雅岁就会到清心园走走。对她而言，怀念的是至亲的精神，并不一定要留着骨灰。

儿子沈鸿彬（42岁）说：“父母经常行善，提醒我们回馈社会，如今父亲的骨灰也回归大地。”

比起传统的海葬，信奉基督教的李叶辉（84岁）在参观清心园后，决定死后把骨灰撒在那里。“最近出席了很多丧礼，现在看开了，不会迷信或避忌。”

李叶辉说，以前人们思想比较保守，生活环境也较落后，对身后事没那么多要求。

“但现在时代不同了，把骨灰撒在土里，还可以种花种树，让人家欣赏。”

不愿透露全名的云女士（73岁）上周首次到清心园为已故亲人撒骨灰，却发现要把骨灰撒在“类似沟渠的铁架”上，对撒土区的设计感到不解。

环境局受询时解释，这个“铁架”其实是支撑卵石的钢格栅板，栅板底下的土壤铺了天然花岗岩碎石，有助于排出土壤中的水分。

撒土区的自动洒水器也会每天定时启动，水流会带着残留在栅板和卵石上的骨灰流入土壤，成为大自然的一部分。

清心园对不同宗教信徒开放，园内不允许进行任何宗教仪式或燃烧香烛和祭品，也不准留下任何纪念物品，以保持园内清洁与清幽。

静心园工程延误 预计最迟后年竣工

本地第二个骨灰撒土设施——设在万礼火化场与骨灰瓮安置所内的静心园（Garden of Serenity），原定今年投入运作，却因前任承包商大地建筑（Greatearth Construction）陷入财务困境，申请清盘，导致工程延误。环境局透露，当局已委任新的承包商完成剩余工程。随着建筑工程逐步恢复，静心园预计最迟在2024年竣工。