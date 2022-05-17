大蜘蛛鲨鱼蚂蚁等“入驻” 组屋区主题游乐场为孩童添乐趣

据《联合早报》了解，目前在全岛组屋区已有约10多个主题游乐场，分布在蔡厝港、武吉班让、杜生和金文泰等区。

对许多人来说，组屋楼下的游乐场是充满童年回忆的地方。建屋发展局近年来在数个组屋区增设主题游乐场，传统游乐场改头换面，为孩子们的成长增添乐趣，也深受家长欢迎。

据《联合早报》了解，目前在全岛组屋区已有约10多个主题游乐场，分布在蔡厝港、武吉班让、杜生（Dawson）和金文泰等区。

位于女皇镇SkyOasis@Dawson组屋区的游乐场今年1月竣工，除了标志性的巨型蜘蛛状滑梯，也有攀爬绳和迷你吊桥等设施。

家住杜生另一组屋区的李健志（31岁，销售员）几乎每天都带两岁女儿来这里玩耍。他受访时指出，这个游乐场的设施既不过于简单，也不太困难，还很宽敞，非常适合锻炼孩子的冒险精神。

“这一区有很多游乐场，但这个对她来说更有意思。虽然有些难度，但我们觉得这样很好。”

设计游乐场前 先了解组屋区历史

李健志说，以前的游乐场设计大同小异，女儿把它们统称为“游乐场”，如今女儿只要告诉他想去“大蜘蛛”游乐场，他就知道是哪里了。他希望这样的游乐场未来能出现在更多组屋区。

马莫（Mahmood，72岁，退休）每天接外孙女伊莎（Iysha，7岁）放学后，只要没下雨，就会带她到“大蜘蛛”游乐场玩耍。

“孩子们不仅可以在这里练习攀爬，滑梯也够高，可以鼓励他们从小锻炼身体。”

马莫说，虽然攀爬等动作看起来有些冒险，但地面是软的，因此只要有成年人陪同，他并不担心外孙女摔伤。

合作打造这个游乐场的是专门设计新型游乐设施的丹麦工作室Monstrum和本地企业Playpoint。Playpoint常务董事沈英和受访时说，公司负责的游乐场项目大多位于组屋区，目前有八个已竣工，两个正在施工。

他指出，公司会先向建屋局了解组屋区的历史和文化遗产等信息。“如果建屋局和他们的顾问想要打造一个主题鲜明的游乐场，我们就会请Monstrum拟定一份提议书。”

孩童在位于比达达利Alkaff Oasis组屋区的主题游乐场开心玩乐，蚂蚁造型的滑梯让他们玩得尽兴。（邝启聪摄）

除了“大蜘蛛”，其他主题游乐场还包括比达达利Alkaff Oasis组屋区游乐场，孩子们可以在蜂蜜树、蚂蚁和水母形状的设施中尽情玩耍；位于盛港埔桦弯（Compassvale Crescent）组屋区的游乐场呈现的是渔船和鲨鱼等海洋场景；而吉丰Keat Hong Mirage组屋区游乐场则是向曾经在那里的吉丰军营致敬，将哨站、弹药箱、攀爬杆等军营元素融入设计中。