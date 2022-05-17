林瑞安从小喜欢动手做东西，目前正在研发一套可进行用户教学的电子棋盘。他也在尝试研发出协助运动受伤者更快康复的工具，这个产品目前处于概念验证的阶段。

从小就喜欢动手造东西，还因此选择放弃初级学院去读理工学院，林瑞安希望有朝一日能利用所学技能造出实用产品，包括在人们运动受伤时，可协助他们更快康复的工具。

林瑞安（20岁）小时候喜欢观看《流言终结者》（Mythbusters）等科学实验节目，自己也会研究制作灯泡等电子产品的科学原理。他在O水准考试中考获3分的佳绩，但因偏向理工学院发展技能的理念，放弃到初级学院的机会，通过提前招生活动进入淡马锡理工学院选修电子学专业文凭课程。

他在上课时学习制作升压变换器和扩音器等电子产品，课余时也喜欢动手做东西。他平时喜欢下棋，目前正在研发一套可进行用户教学的电子棋盘。用户只需选择其中一个棋子，棋盘就会显示出这个棋子能做的所有动作，协助初学者更快掌握下棋的基本规则。

林瑞安也在尝试研发出可协助运动受伤者更快康复的工具。他喜欢踢球，但常会拉伤肌肉，不少运动员也如此。因此，他希望能借助体育和科学原理，研发出可缩短康复时间的工具。这个产品目前处于概念验证的阶段。

即将从淡马锡理工毕业的林瑞安凭出色的表现，获得今年的李光耀奖。这个奖项表彰每所工院在科技或电脑科学方面表现卓越的毕业生。他打算在服完兵役后出国深造修读工程学或其他相关学系。“虽然我还不确定毕业后会找到什么工作，但能够肯定的是，我会凭借所学知识和技能帮助到更多人。”