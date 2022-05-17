租金涨得比疫前高 幸运商业中心30年鱼汤老店撑不住

随着我国大幅放宽防疫措施，商场人潮稍有回流，但一些业主已开始将租金恢复至疫情前的水平，甚至更高，让商家大喊吃不消。幸运商业中心有家经营30年的鱼汤老店，在业主大幅涨租金后，选择结束营业，转而在网上开烘焙店。

51岁的林添华11年前接手了岳父经营19年的鱼汤店。不过，这间位于幸运商业中心的老店在不久前歇业。

林添华告诉《新明日报》，光顾幸运商业中心的多数是来自菲律宾、印度尼西亚、泰国等外国游客，他们的生意在疫情下一落千丈，两年多来亏了30万元。更不幸的是，我国才刚开放，游客仅回流一两成，但业主已将租金恢复至疫情前水平，甚至更高。

“我的鱼汤店是两间店面组成，一间是厨房，一间是给顾客堂食的地方。厨房的租金原本8000元，疫情下，业主视堂食限制的改变给我们优惠至三四千元。但不久前，我们的租约到期，业主要求涨租金至9000元。”

林添华和岳父经营了30年的鱼汤店不久前因租金涨价而结束营业，他如今与妻子转而经营烘焙店。（郑书逸摄）

无奈之下，林添华选择歇业，不再租厨房。他与妻子利用原本给顾客堂食的店面开了烘焙店。

“将生意大部分移到线上后，我们的租金、员工成本减了90%，若网店生意可以更进一步，未来我们不排除在家做烘焙，将生意完全移至线上。”

幸运商业中心另一不愿透露姓名的商家也告诉记者，由于他的店位置好，即使在疫情期间租金都上万元。两年多来，他的生意随着我国防疫政策的开放与收紧，时而赚钱时而亏钱，合计下来基本持平。

然而，他的租赁合同到7月底时将到期，业主要涨租60%，让他十分无奈。“人潮还未回来，涨租60%我肯定亏钱，所以我已在寻找其它价格更低的店铺。”

完整报道，请翻阅2022年5月17日的《新明日报》。