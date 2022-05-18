满足航空业预期增长需求 樟宜机场T5计划重启 两三年内动工

交通部长易华仁说，政府在第五搭客大厦发展计划暂缓的两年期间，全面检讨了T5的设计，让它更模块化和灵活，以加强T5的韧性和可持续性。

航空业现曙光，暂缓两年的樟宜机场第五搭客大厦的发展计划重启，预计建筑工程两三年内展开。

交通部长易华仁昨天（5月17日）在首届樟宜航空峰会致辞时说：“鉴于当前和预期复苏的航空旅游需求，我们有了新的动力以确保基础设施容量能够增长。我很高兴宣布，我们将重启第五搭客大厦（T5）的项目。”

易华仁说，政府在T5发展计划暂缓的两年期间，全面检讨了T5的设计，让它更模块化（modular）和灵活，以加强T5的韧性和可持续性。当局会陆续与设计和工程顾问接洽，更新和优化T5设计。根据航空业复苏步伐，我国预计在两三年内开始建造T5，预计2030年代中竣工，以满足预期增加的需求。

冠病疫情重挫航空和旅游业，2020年6月，时任基础建设统筹部长兼交通部长许文远宣布，原定那年开始招标兴建的T5项目暂缓至少两年。T5的设计和格局也将作出调整，把新的安全措施要求和未来行业需求考虑在内。

易华仁指出，随着新加坡、马来西亚、泰国、越南和韩国等上个月起向所有完成疫苗接种者开放边境，亚太区的复苏势头下来几个月将增强。

新加坡的航空乘客量在本月已恢复到疫情前超过40％的水平，相信今年内可如期达到恢复至少50％的目标。

国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）前天受访时也说，国际旅游复苏比预计快，有望提前在明年恢复到疫情前的水平。

易华仁也提醒，尽管有充分理由对未来航空旅行需求增长感到乐观，我们也不能忘记机场疫情前在容量方面面对的挑战。为减少地勤的拥堵情况，进而减少空中的航班延误，各国须在需求涌现前就做好准备应对。

“很多机场在疫情前制定了扩展计划，如今必须重新审视这些计划，以安全、无缝及可持续地支持航空需求恢复到疫前的增长步伐。”

发展航空交通新管理概念 确保有能力应对增长

他也说，除了硬件设施，新加坡也将投资发展新的航空交通管理概念，以及开发新一代空中导航服务系统，确保运作上有能力应对增长。

原定2030年竣工的T5，比T1、T2和T3这三个搭客大厦加起来还大，启用初期每年可接待多达5000万访客人次。工程在2018年进入全面设计阶段，樟宜机场集团在2018年委任纽约KPF建筑师事务所、Heatherwick Studio和Architects 61建筑事务所为T5提供建筑设计服务。

新加坡国立大学设计与工程学院土木与环境工程系王锦彬副教授受访时说，早前应对疫情并不在机场设计考量中，过去两年的经历彻底改变了机场设计所须考虑的因素。

他指出，让机场更模块化，可意味着将建筑分成不同副楼，并按需求分阶段建造。灵活的设计则可让建筑内部有能力应对不同情况，例如把空间分区，或是建造多用途空间等。

“除了硬件设施，灵活设计也可延伸到机场流程，包括利用自动化程序减少对人力的依赖。”

航空周刊Aviation Week亚太区高级记者陈传人也提到，目前樟宜机场一些搭客大厦的出入境旅客都使用相同的空侧空间，在疫情期间，这样的安排并非最妥当。因此，T5应让旅客使用不同通道。“从保安的角度思考，这样的安排也是有利的。”