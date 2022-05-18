气象署：下来更炎热干燥 我国下半月数天气温或飙至36摄氏度

受到苏门答腊风飑的影响，全岛在一两天的早晨会迎来刮着强风的雷阵雨，但五月的降雨量预计将维持或低于平均水平。其中有几个白天的最高气温甚至可能达到36摄氏度，大部分的日子则介于34至35摄氏度。

继上周五（5月13日）出现36.7摄氏度的高温之后，本地下来两周将进入炎热干燥的天气，其中几天的最高气温甚至可能再度飙升至36摄氏度。

根据气象署网站的预测，5月最后两个星期的天气将比上半个月更炎热干燥。新加坡和周边地区会受西南季候风的影响，风将从东南或西南方向吹来。

其中几天，我国部分地区预计会在上午较晚至中午时分，出现短暂的雷阵雨。

受到苏门答腊风飑（Sumatra squalls，即急骤强风）的影响，全岛在一两天的早晨会迎来刮着强风的雷阵雨，但5月的降雨量预计将维持或低于平均水平。

此外，未来两周将依然炎热，其中有几个白天的最高气温甚至可能达到36摄氏度，大部分的日子则介于34至35摄氏度。

一些晚上也将更湿热，南部和东部沿岸地区的气温可能高达28摄氏度，这是因为从东边或东南方海面吹来的风，会带来海面上湿热的空气。

上周五，气象署在海军部记录到创5月份气温纪录的36.7摄氏度。

气象署说，这是新加坡有史以来记录到5月份的最高气温，超越了2010年5月16日和2016年5月3日记录到的36.5摄氏度。

今年4月1日，气象署也在海军部记录到我国历来第二高气温的36.8摄氏度，仅比1983年4月17日最高气温记录的37摄氏度低了0.2摄氏度。

发生最频密月份之一 5月平均每两天就有闪电

新加坡是全球闪电次数最多的国家之一，一年有176天有闪电，而5月份是闪电最频密的四个月份之一，平均每两天就有一天会发生闪电。

气象署答复《联合早报》询问时表示，新加坡一年有一半的闪电日集中在4月、5月、10月和11月。因为这四个月份属于季风交替期（inter-monsoon），风势较弱，风向多变，加上陆地在白天吸收了大量的热气，有利于雷阵雨的形成。

以4月份来说，本地就出现了两万至八万次的闪电。

气象署说，比起其他地区，我国西部更常出现雷阵雨，闪电的概率也较高。

此外，每年的1月和2月，在东北季风期间的闪电次数是最少的。

上个月23日，一名摄影发烧友麦伟成（52岁）拍摄到一道闪电击中在女皇镇史达拉摩道（Strathmore Avenue）第53座组屋34楼单位的外墙，一度引起关注。

针对上述情况，气象署说，大多数建筑物都有避雷针，能将电流导引到地底下，使闪电不会对高层建筑构成危险，或者损坏建筑物的结构。

新跃社科大学科技学院气象与气候学家许智扬副教授受访时说，新加坡靠近赤道，一年到头有较多的雷阵雨。

“只要有适当的避雷针装置，整座建筑物都在保护范围内。所以不分所住楼层的高低，住户都不受闪电的威胁。”

新加坡建设局发言人受询时表示，在建筑管制条例下，避雷系统必须保护建筑和住户在打雷时的安全，因此须符合新加坡标准作业守则。

在颁发临时入伙证（TOP）之前，专业的电气工程师必须先确认建筑的避雷系统符合这个标准作业守则。