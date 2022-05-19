王乙康：将收录在年底国会辩论白皮书 卫生部展开“健康SG”公众咨询与调查

卫生部长王乙康说，卫生部希望透过公众咨询，了解为什么有新加坡人倾向只看一名全科医生，有的则会看不同的医生。卫生部也想了解新加坡人希望全科医生制定的完整保健方案能包含哪一些活动，以及什么奖励机制能鼓励他们遵守计划。

卫生部即日起展开公众咨询和网上调查，收集公众对落实“健康SG”计划的意见，并进行研究，准备将它们收录在今年底提呈国会辩论的白皮书。

卫生部长王乙康昨天（5月18日）在走访艾弗顿园“诊所一间”（A Medical Clinic）时说，卫生部希望透过公众咨询，了解为什么有新加坡人倾向只看一名全科医生，有的则会看不同的医生。卫生部也想了解新加坡人希望全科医生制定的完整保健方案能包含哪一些活动，以及什么奖励机制能鼓励他们遵守计划。

卫生部接下来一个月将在国家图书馆大楼和新加坡理工学院举办五场实体咨询会，无法亲自到场的公众也可参与网上调查。有兴趣参与咨询会或网上调查的公众可到健康SG网站报名，成功报名者将收到卫生部的确认电邮。

除了公众，王乙康指出，健康SG计划的其他重要伙伴包括医疗组织的医院、本地2000多名全科医生、疗养院等长期护理机构以及主办大型运动的社区伙伴。

他说：“我们几个月来已和医院商讨如何进行健康SG策略，也同所有全科医生不断地沟通。例如我们在冠病时期如果有新的条例，就会在网上举行座谈会，有数百名全科医生踊跃参与。我们不久之前就在网上举办联络会，超过800名全科医生和我们讨论健康SG，向我们反馈他们最顾虑的事项。”

王乙康说，目前全科医生的反馈主要有三个，分别为如何缩小全科诊所和综合诊疗所药物价格差异、如何落实IT系统，以及医疗保险第三方管理者的情况。

当被问及推行健康SG计划会否导致医疗成本上涨，王乙康认为，短期对疾病预防的投资将能省下长远的花费和痛苦。

卫生部是在今年3月宣布推出“健康SG”计划，动员全科医生网络和建立社区伙伴关系，鼓励每一名新加坡人固定看同一名全科医生，定期进行体检和商讨护理计划以确保民众获得连贯的护理，同时加强预防患病的调养和医疗。

曾参与咨询的“诊所一间”医疗总监林竑燊兼职助理教授对卫生部采取协作的方式与全科医生推动健康SG策略，包括聆听他们遭遇的困难，表示欣慰。他指出，医生都希望能更好地照料病患，他期待政府能在计划下给予全科医生更多资源，例如专科服务的支持。

他也指出，公众如果只看一名全科医生，医生能更好地协调病患的治疗，并通过多次看诊与病患建立起信任的关系，让病患更愿意吐露顾虑。

患糖尿病和哮喘的司徒凤莲（72岁，退休人士）三年前在朋友的介绍下开始到“诊所一间”看诊，她目前每天都会前往诊所注射胰岛素。即使在冠病疫情期间，医生也会亲自上门为她护理，每半年也会为她安排身体检查。

她说：“诊所就在我家附近，这个安排很方便，医生照顾得很全面，除了帮我管理好糖尿病，如果是普通生病，我也可以直接来找他看病。我觉得很庆幸能和医生有这样的关系，如果每个人都有这样的医生，相信大家都会比较健康。”

育有两名分别为三岁和六岁孩子的郑枫颖（40岁，销售经理）则说：“以前孩子生病我们会去私人医院看病，但医药费很高，等候时间也很长。后来我们发现全科诊所就可以照料，医生也很亲切，就像朋友一般，有任何的疑问都可以直接联系他。”