清脆鸟鸣声 回荡酒店角落

这些悦耳的鸟鸣声不断地回荡在酒店的各个角落，为这个绿植丰富的楼层增添大自然气息。而为他们带来这般独特体验的幕后功臣是83岁的爱鸟人士谢永成。

当访客走进滨海湾宾乐雅臻选酒店四楼，不难发现左右两侧各挂着三个鸟笼，里头的六只鸟儿不时会发出清脆婉转的叫声。

这些悦耳的鸟鸣声地不断回荡在酒店的各个角落，为这个绿植丰富的楼层增添大自然气息。而为他们带来这般独特体验的幕后功臣是83岁的谢永成。

谢永成自小对鸟儿情有独钟，从11岁时开始养鸟，目前仍饲养画眉、白眼圈、长尾鸟等12只鸟。

1994年，当他还是一名裁缝师时，在其他爱鸟人士介绍下，他接受委托，把饲养的鸟儿带到莱佛士酒店，给酒店客人观赏。两年后，他转而将鸟带到滨海湾宾乐雅臻选酒店。

尽管谢永成已执行这个“任务”近30年，如今仍乐此不疲。

他每天早上7时许会带着六个鸟笼，从后港的住家开车到滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay），直至下午约3时再将鸟儿带回家。

他说：“除了大年初一，我每天都会把鸟儿带到酒店，风雨不改。看到鸟儿为客人带来欢乐，我也开心。酒店职员跟我说过，曾经有来自美国和加拿大的旅客询问酒店是否还有鸟儿，否则他们就不要入住。”

谢永成有两个50多岁儿子。他透露，儿子年幼时，他每个星期天都会带鸟笼到“鸟儿角落”与其他爱鸟人士欢聚，过了中午12点才陪伴儿子。

妻子也从不抱怨，他说：“我不赌、不喝酒，也不抽烟，唯一的爱好就是养鸟，所以老婆十分包容。”

如今，每个星期天，他还是会到宏茂桥的公园与其他爱鸟人士一起赏鸟。

他说：“我们谈论的话题都围绕着‘鸟’，像是鸟从哪里来、哪种鸟的歌声最好，我们从来不聊妻子、孩子、收入或任何是非。在现今社会，这种纯粹的对话实在难能可贵。”