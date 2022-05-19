买马票疑起口角被推倒 老汉头撞地不治

两名老汉在超市投注站买万字票时发生口角，80岁老汉疑被推倒头部受伤，送院后伤重不治，73岁咖啡店老板被控鲁莽行为致死罪。

这起命案发生于5月8日上午约11时，地点在马林百列中心第6座职总平价精品超市（NTUC FairPrice Finest）的投注站。

死者是80岁的张华贵，73岁的咖啡店老板何亚华事后被捕，隔天（9日）被控上庭。

被告面对一项鲁莽行为致死以及一项蓄意伤人的控状。控状显示，被告挥拳打了死者上半身，还推倒死者，结果死者头部撞地，伤重身亡。

记者走访案发地点了解情况。据了解，被告在案发地点附近的马林百列中心第81座组屋楼下经营咖啡店。

受访街坊表示，事发当天，两人在投注站发生口角，最终演变成肢体冲突。

民防部队受询时证实接获通报，将一人送往樟宜综合医院治疗。

鲁莽行为致死一旦罪成，最高刑罚为坐牢长达五年或罚款或两者兼施。蓄意伤人一旦罪成，则可被判坐牢长达三年、罚款不超过5000元，或两者兼施。

案展下个月23日过堂。（人名译音）

两人之前已结怨

两人之前已认识，数星期前还曾发生口角，但大家都不知这次纠纷原因。

据悉，事发几个星期前，死者曾出现在咖啡店与老板有一些言语冲突。

一名员工称，当时老板在咖啡店的茶水摊，跟站在店外的死者讲话，对方当时撂下一句：“看什么看！”

直到本月8日，两人在投注站巧遇，但当时却不知何故发生冲突，最终酿成惨剧。

被告女儿：儿刚生病现父又惹官司

被告女儿受访称，儿子发烧后刚出院，没想这次轮到父亲出事。

记者辗转联系上被告的女儿，她对父亲牵涉的案件三缄其口，称不清楚当时的情况，也说父亲没对孩子谈论此事，她是从其他家人口中得知。

约30多岁的她目前协助打理咖啡店，她指儿子之前发烧入院，现在已出院，岂料父亲现在又官司缠身。

“我没有问太多，担心父亲会心烦，让父亲和律师处理。”

完整报道，请翻阅2022年5月19日的《新明日报》。