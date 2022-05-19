一家三口骨痛热症住院 少年：比冠病苦两倍

本地骨痛热症病例持续激增引关注，单单兀兰组屋区出现两个至今已累计518起病例的黑区，一名曾染病住院的15岁男生表示，感染骨痛热症比染冠病辛苦两倍。

《新明日报》之前报道，今年通报超过8000起骨痛热症病例，已超出去年整年的5258起。根据环境局网站资料，骨痛热症累计病例第二高“黑区”是兀兰9道、兀兰弯和兀兰坡一带，至今共有329起。而按病例数计算排行第四的黑区也在兀兰，即冠军大道、兀兰14、16、17通道一带，共有189起。

记者粗略计算，两个黑区相加起来共有至少58座组屋出现骨痛热症病例，其中兀兰弯第780C座就有42起。

记者昨天（5月18日）下午走访上述组屋区时，居民郑女士（43岁，教师）透露45岁的丈夫两周前确诊骨痛热症，请病假休息了一星期。

她说：“家中还有两名念小五和中三的孩子，最担心的就是他们的健康。”

另一区感染骨痛热症人数最多的组屋是兀兰16通道第542座，共有30起。居民张霖喆（15岁，学生）和姐姐、父亲三个月前染病后，都得住院约3天。

他透露，自己也曾感染冠病，但染上骨痛热症后的辛苦程度比冠病厉害两三倍。

“我高烧39度，喉咙、关节疼痛以及手部麻痹，还出现红疹，需要在医院打点滴。”

张霖喆提醒大家，千万不能轻视骨痛热症，要做好防蚊措施。

完整报道，请翻阅2022年5月19日的《新明日报》。