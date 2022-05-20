黄循财：可加强肯德尔工业园企业出口竞争力 新印筹建中爪哇国际集装箱港口

黄循财透露，新印两国企业已经对港口的可行性与地点展开研究，并向印尼中央政府提出了建议。肯德尔工业园主任狄迪科说，这个港口将是中爪哇的第二个，具国际水平，预计在2024年之前完成。

新加坡和印度尼西亚的企业正探讨在印尼中爪哇设港口是否可行，以及港口的合适地点，并已经向印尼政府提呈建议书，预计不久就能确定具体地点与合作方。

财政部长黄循财的四天印尼访问昨天（5月19日）进入第三天，行程主要是走访中爪哇的肯德尔县，包括参观肯德尔工业园（Kendal Industrial Park）。他也出席当地政府的正式欢迎仪式，并在仪式后与肯德尔县长迪科（Dico Ganinduto）一同接受媒体采访。

黄循财回答随行记者询问时指出，新印有意在中爪哇发展集装箱国际港口，以支持当地的制造业发展。新印两国的企业已经对港口的可行性与地点展开研究，并向印尼中央政府提出了建议。

黄循财也说，物流与运输费上涨是影响竞争力的因素之一，在肯德尔地区设厂的企业希望能出口到世界各地，“我们看得到对港口的需求”。

他说：“我们希望在不久的将来能决定港口的位置，新加坡当然也期待能尽自己的一分力量去支持这个重要项目，以惠及肯德尔工业园、肯德尔县，以及整个中爪哇地区。”

迪科则说，他希望港口发展项目能尽快落实。“国家已经宣布这个项目为全国关键计划之一，中央政府告诉我，他们正在讨论要由哪一家印尼企业与新方合作。希望能够尽快做出决定。”

印尼经济统筹部长艾尔朗加（Airlangga Hartato）前天与黄循财会面。他后来在面簿贴文，透露他与黄循财就拟议中的中爪哇港口进行了讨论。

中爪哇目前只有一个距离肯德尔工业园一小时车程的港口，而且不是国际港，2018年的吞吐量为70万个标准箱。

肯德尔工业园主任狄迪科（Didik Purbadi）受询时说，拟议由新印合建的中爪哇第二个港口具国际水平，将让这个省份的港口设施不逊色于印尼其他工业园区。

他说：“雅加达、东爪哇等大型工业区都有好几个港口，而中爪哇现在只有一个……在工业园附近建设的国际港将由新加坡港务集团和印尼伙伴携手共建，印尼国家政府即将宣布伙伴人选。我们预计这个项目会在2024年之前完成。”

狄迪科也说，新港口起步的吞吐量是至少40万个标准箱，并将随着需求增加，逐步提高到150万个标准箱。

黄循财昨天也与三宝垄市长市长亨德拉尔（Henrar Prihadi）会面，两人在多个课题进行积极讨论，包括城市规划及疫情管理。

黄循财在推特发文说，他现在对三宝垄文化有着更多了解，亨德拉尔也和他交换了两地的美食情报。