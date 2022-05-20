新马探讨恢复海陆空全联通

随着新加坡和马来西亚边境重开，人员再次跨境流动，两国正探讨全面恢复海陆空联通。

出访马国的外交部长维文医生昨天（5月19日）结束访问前，接受新加坡媒体连线采访。他指出，目前每周约有180趟航班往返新加坡和马国七个目的地。和疫情前每周约500趟航班相比，目前航空联通只恢复至约40％。

维文说：“我们希望下来几周到几个月能全面恢复航空联通。”

陆路方面，新柔长堤和第二通道已重开，陆路关卡过去几个长周末假期都出现大量通关人流。人数虽未达到疫前情况，但维文相信这会逐渐增加。

至于海路联通，两国正探讨启动新加坡和迪沙鲁之间的渡轮服务，目前正进行必要的审核工作。

过去两年的疫情期间，新马发挥了稳定、可靠合作伙伴的作用，保持必要服务、食品、药物、物流和供应链通畅无阻。

“唯一真正出现阻碍的是人员的自由流动，但现在随着我们重开边境，这项工作也更显重要。”

维文在两天的访马行程中与马国政要讨论了一系列课题，包括影响到新马两国的地缘政治环境，以及两国如何在亚细安更密切合作。

新马也探讨新领域的合作，包括城市农业、增加食物供应、数码经济、创意经济，以及旅游、民间交流和制造与服务业的跨境流动。

至于双边项目的进展，维文说，新加坡将等待马来西亚的新隆高铁计划提案。新隆高铁计划原定2018年动工，2026年底开始营运，但2018年起马国政权几经更迭，计划数次展延，最终在去年1月1日宣布终止。

依斯迈沙比里政府去年8月上台后，兴建新隆高铁再次出现契机。依斯迈沙比里去年底到访我国时，提出重新探讨新隆高铁计划。李显龙总理当时指出计划早前已协议终止，但我国对重启讨论持开放态度。

维文说，马来西亚正在探讨对新隆高铁的一些新想法。新加坡会等待马国的提案，重新审视马国的提议。

“让我们再等等，看有什么样的发展。不过重点还是两国的互联互通，以及合作、投资和一起做得更多的机遇。”

衔接新加坡和柔佛的新柔地铁则进展良好。维文说，项目将改善两地的联通，我国期待新柔地铁2026年底通车。

马国政局诡谲多变，近期舆论更揣测可能提前在今年下半年举行大选。维文说，马国政治自2018年起经历极富挑战且复杂的日子，不过退一步看，新马双边关系在疫情期间变得更牢固、互动更密切，双方也达到更高程度的互信。

“我们一同合作，相互扶持，在关键时刻彼此助力，这些都成了关键。”

维文此行会见的政界人物，有来自不同党派的代表。此外，他与依斯迈沙比里和马国国防部高级部长希山慕丁等领导人也相识近20年，关系紧密，共同经历新马关系的起起落落。

“作为两国的政治领袖，我们首要的职责是推进本国的利益、安全和人民的机遇。但作为有着这么长时间互动和交流的朋友，这让我们能有效沟通而不出现误会，我们也能有效合作，让互惠互利的项目开花结果。”