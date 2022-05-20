红山五房式单位140万元转售创新高

本地组屋转售价又破纪录，红山一个五房式组屋单位，本月以140万元转手。受访分析师认为，这个单位占尽优势，卖出140万元的高价，并不让人意外，组屋转售价再攀新高只是时间问题。

这次刷新组屋转售价格的是亨德申路第96A座组屋一个113平方米的五房式单位，打破今年3月达士岭摩天组屋一个五房式单位以138万8888元成交的纪录。

City Vue@Henderson是建屋发展局2011年宣布展开红山弄选择性整体重建计划（SERS）的替代组屋，部分单位也通过剩余组屋销售活动推出市场。

市场人士预测 组屋转售价今年再刷新高

合登房产集团高级研究主管李思德接受《联合早报》访问时透露，这次破纪录的组屋单位在41楼。他预计，组屋转售价可能在未来数月内再破纪录。房地产交易网站PropertyGuru上，同一座组屋已有另一个五房式单位要价150万元。

博纳产业总裁依斯迈（Ismail Gafoor）说，买家可能看好这个单位屋龄较小、设施较新，认为优于达士岭摩天组屋，因此愿出高价买下。这座组屋2019年建成，单位交易时尚未满五年的最低居住年限，卖家相信从建屋局获得卖屋特别许可。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清受访时指出，这次组屋转售价仅隔两个月就又破纪录，预计会有更多卖家上调售价。她预计今年还会有组屋转售价高于140万元，但数量不多。

孙燕清认为，组屋转售价与私宅价格的差距越来越大，转售价超过百万元的组屋单位，可能仍对部分买家有吸引力，尤其是黄金地段的单位。红山一带新的五房式单位也越来越少见。红山区在2007年、2012年、2013年和2021年没推出新的预购组屋五房式单位，即使是未来两批的预购组屋，也只有三房和四房式单位。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，在附近较新的公寓项目中，不可能以140万元买到110平方米以上、40楼以上的单位。他举例，建成已24年的东陵丽晶园（Tanglin Regency）一个位于14楼，相信是两卧室的公寓单位，面积为82平方米，3月以140万元转手。

住在毗邻95A座组屋的周杰（32岁，社工）对本报说，难以相信转售价高达140万元。他与妻子认为住在这个组屋区非常方便，考虑以后搬去一个更大的组屋单位。

“这么高的转售价让我们怀疑，今后在同一地区，还买得起更大的组屋单位吗？当然，得知我们这里的单位转售价格不错，我们也很高兴。”