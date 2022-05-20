颜金勇：未来几年致力 培养本土品牌进入区域市场

政府将在未来几年致力于协助餐饮业者创造新的收入来源，培养本土品牌进入区域市场。

这是食品服务行业更新版产业转型计划要达致的目标。

贸工部长颜金勇昨天（5月19日）在亚洲餐馆行业展（Restaurant Asia 2022）开幕礼上宣布推出“食品服务产业转型计划2025”，目标是建立创新和具有韧性的食品服务行业，打造众多区域化本土品牌。

颜金勇致辞时说，过去两年，食品服务行业抵御了一波波疫情造成的干扰。许多业者坚持下来，并且改变营运方式。不少业者加入送餐平台、采纳数码和自动化方案，以及将业务多元化，创造新的收入来源。“随着我们走出疫情，食品服务行业重新定位，掌握新机遇，采纳方案为未来营运做准备至关重要。”

更新版产业转型计划着重四个方面，分别为：采纳数码化以改善生产力；促成创新以掌握可持续发展机会和推动新收入来源；掌握国际化和把本土品牌培养为区域品牌的机会，以及持续投资于人力资源，建立为未来准备就绪的工作队伍。

颜金勇指出，政府将在今年较迟时候推出更新版的食品服务业数码化蓝图，引导业者使用现先进科技。

在创新方面，可持续发展成为全球趋势，企业有必要把可持续做法融入营运模式，可采用新加坡企业发展局（ESG）的可持续发展计划培养能力。

至于国际发展，食品服务业将引入一项市场加速器计划，为进军海外市场的企业提供支援。

谈到人力资源，颜金勇说，食品服务业出现新的营运模式和经商方式，以及数码行销人员和数据分析师等新职务和技能。“为了支持对新工作和技能的需求，政府将同食品服务公司合作，制定和推行人才发展计划，培养本地人从事这些工作。”

豆先生（Mr Bean）首席营运官许添顺受访时说，上一轮产业转型计划推出以来，豆先生设立了中央厨房，开创企业对企业业务，增添新的收入来源。随着更新版产业转型计划推出，豆先生正筹备迁往面积更大的中央厨房，以及未来在中央厨房循环使用废水。

经营百世达（Pastamania）和The Soup Spoon等品牌的联邦资本高级助理总监杰亚拉受访时说，过去两年许多客户转向网上订餐，消费者趋势变化巨大，更新版产业转型蓝图非常及时。