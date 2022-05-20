林韵诗中一那年有一次忘记带易通卡的经历，让她亲身体验到科技的便利，从那时起，她立志通过科技帮助他人。她也参与筹划一天班教导约50名年长者如何上网，以及在理工学院时期制作系列视频，提供视讯平台Zoom等应用的使用指南等。

当瘦弱的年长者眼泛泪光地抱住林韵诗，感谢她教会自己如何使用互联网时，当年还是中学生的林韵诗才意识到一个简单举动就能带来改变，也更明确要用科技惠及他人生活的信念。

刚满20岁的准大学生林韵诗对于人生目标，有着超越年龄的笃定：“我希望我做的任何事，都能朝造福社会、提高商业价值，或是影响全国的方向迈进。”

自林韵诗12岁起，从事信息科技业的父亲每天都会与她分享科技类的文章，为她奠定了良好的知识基础。她在中一那年有一次忘记带易通卡的经历，让她亲身体验到科技的便利。

当时她放学准备搭巴士回家，上车前才发现身上没有易通卡。原本不知所措的她突然想起父亲为她下载的Apple Pay电子付款应用可以用来搭车。“在那之后我心想，如果我也能运用数学或其他学科编写程序，改善一个人的生活，或是挽救他的一天，这将会很有意义。”

于是，林韵诗积极参与科技方面的培训营、课程和认证项目，涵盖创建应用、游戏设计和编程等主题，也报读了淡马锡理工学院的金融商务信息课程。

从小与祖父母同住的林韵诗认为，在我国迈向数码转型之际，年长者是社会须关注的首要群体之一，因此决定用一技之长来伴随长辈们走进数码世界。

这包括在中四那年与基层组织合作筹划一天班教导约50名年长者如何上网，以及在理工学院时期制作系列视频，提供视讯平台Zoom等应用的使用指南等。

她说：“任何东西都比不上看到年长者学会使用手机后，他们对着屏幕脸上洋溢的笑容。你不知道这会对他们的生活有多大的帮助，一些人可能因为可以与孙儿建立联系，而如获至宝。”

为了帮助更多群体，林韵诗去年也参与制定东海岸集选区的数码蓝图的工作，并与企业摩根大通一起协助新希望社区服务组织（New Hope Community Services）发展数码化方案，这将来可能成为其他社会服务机构的学习对象。